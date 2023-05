Kommunalwahl 2023: Jede Stimme zählt – bei der „wichtigsten Wahl überhaupt“

Kreis Segeberg. Die Wahlurnen stehen bereit, die Wahlhelfer ebenso – und in der Politik des Kreises Segeberg herrscht angespannte Aufregung – am Sonntag ist Kommunalwahl. Es geht also um die gelebte Demokratie vor der eigenen Haustür und das Personal in den Stadt- und Gemeindeparlamenten und im Kreistag in Bad Segeberg.

Kommunalwahl? Um was geht da noch mal ganz genau?

Mit der Stimmabgabe können Wählerinnen und Wähler der Kommunalpolitik ihren Stempel aufsetzen.

Die 227.628 Wahlberechtigten im Kreis Segeberg sind aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Sie haben die Chance, in den Städten und Gemeinden des Kreises 1146 Gemeindevertreterinnen und -vertreter zu wählen. Wie viele Kreuze auf einem Wahlzettel gemacht werden müssen, hängt von der Größe der jeweiligen Gemeinde ab: Die Anzahl steht ganz oben auf dem Stimmzettel. Als Faustformel gilt: Je kleiner die Gemeinde, desto mehr Stimmen stehen zur Verfügung.

So viele Kreuzchen kann ich auf dem Wahlzettel machen

Im Wahlbüro: Der eine kann hier mehr, der andere weniger Kreuzchen machen im Kreis Segeberg.

Bei der Kreis- und Gemeindewahl haben Wähler in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern nur eine Stimme. In kleineren Gemeinden können es dagegen bis zu sieben Stimmen sein. Werden mehr Kreuzchen gemacht, ist der Stimmzettel ungültig. Weniger Kreuzchen hingegen schaden nicht.

Anders als zur Bundestags- und Landtagswahl gibt es bei den Gemeinde- und Kreiswahlen keine Aufteilung in Erst- und Zweitstimmen. Gewählt ist, wer am Ende die meisten Stimmen erhalten hat. Allerdings stellen die Parteien und Wählergemeinschaften auch Listen auf: Die übrigen Vertreter und Vertreterinnen in den Gemeindevertretungen und Kreistagen werden durch Verhältnisausgleich ermittelt.

Berechnungsgrundlage sind die unmittelbar für die Bewerber im Wahlkreis abgegebenen Stimmen. Eine Partei oder Wählergruppe, die in einem oder mehreren Wahlkreisen keine unmittelbaren Kandidaten aufgestellt hat, kann dort also auch keine Stimmen für ihren Listenvorschlag erhalten.

Hier findet man alle Ergebnisse am Wahlabend im Internet

Wer Interesse hat, kann die laufenden Wahlergebnisse aus den einzelnen Wahlkreisen im Internet verfolgen. Die stets aktualisierten Ergebnisse aus allen Städten und Kommunen des Kreises Segeberg gibt es am Wahlabend online beim Hamburger Abendblatt unter Kommunalwahl live.

So verläuft der Wahlabend in der Stadt Norderstedt

In der Rathauspassage informierte die Stadt mit einer Hinweistafel über die Kommunalwahl, in der Galerie konnte im Wahlamt abgestimmt werden. Am Wahlabend kann man die Entwicklungen des Abends im Foyer der „TriBühne“ erleben.

In Norderstedt haben bereits knapp 11.000 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben – etwa 60.000 Menschen in der Stadt sind wahlberechtigt. Bei der Kommunalwahl 2018 sei die Wahlbeteiligung mit 32 Prozent „unterirdisch“ gewesen, wie Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder sagt.

„Für mich ist es die wichtigste Wahl überhaupt. Das ist der Bereich, in dem ich lebe. Ich wähle das, was wirklich vor Ort vor meiner Haustür passiert“, sagt sie. Schließlich würden die Kommunalpolitiker darüber entscheiden, welche Kitas und Radfahrwege gebaut und welche Förderanträge gestellt werden.

Sie wünscht sich, dass in diesem Jahr mehr Norderstedter wählen gehen. „Ich hoffe, dass mehr Menschen die Wichtigkeit dieser Wahl erkannt haben. Ein Kreuz zu setzen, schafft jeder“, sagt Roeder, die als Oberbürgermeisterin gleichzeitig Wahlleiterin in Norderstedt ist.

Kommunalwahl 2023: Jede Stimme zählt – bei der „wichtigsten Wahl überhaupt“

Um mehr Bürgerinnen und Bürger zum Wählen zu motivieren, hat die Stadt in diesem Jahr erstmals „mobile Wahlämter“ eingeführt. Wenn die Wahlberechtigten nicht zur Urne kommen, kommt die Urne eben zu ihnen. In den Räumlichkeiten der drei städtischen Büchereien in Garstedt, Friedrichsgabe und Glashütte konnten Norderstedter nach dem Briefwahl-Prinzip vorzeitig ihr Kreuzchen setzen. Immerhin 300 haben das Angebot angenommen.

Viele wussten von dieser Möglichkeit nichts. „Es ist ein Problem, alle zu erreichen“, sagt Roeder, die dem Pilotprojekt trotzdem eine weitere Chance geben möchte. Etwa 500 Wahlhelferinnen und -helfer werden am Sonntag in Norderstedt im Einsatz sein. Fragen können jederzeit unter der Wahlhotline 040/53 59 55 82 oder 040/ 53 59 54 48 gestellt werden.

Im Vorraum der „TriBühne“ werden die aktuellen Wahlergebnisse gezeigt. Zuerst werden die Stimmen für den Kreis, dann für die Städte und Gemeinden ausgezählt. Oberbürgermeisterin Roeder rechnet ab 19 Uhr mit ersten Ergebnissen für Norderstedt. Viele Vertreter der Norderstedter Parteien werden hier die Entwicklung des Wahlabends verfolgen.

So verläuft der Wahlabend in Henstedt-Ulzburg

Das Rathaus in henstedt-Ulzburg zur blauen Stunde.

Wer in Henstedt-Ulzburg live verfolgen möchte, wie sich der Wahlabend entwickelt, kann ab 18 Uhr ins Rathaus kommen. Dort werden im Ratssaal die aktualisierten Ergebnisse für jeden Wahlkreis auf die große Wand projiziert. Parallel werden die Daten auch auf henstedt-ulzburg.de veröffentlicht.

Die Politik trifft sich an unterschiedlichen Orten. So wird die BFB zunächst im Rathaus sein, die SPD nebenan im Büro des Bundestagsabgeordneten Bengt Bergt. Die Grünen kommen im Little Italy zusammen, die WHU ist auf der Minigolfanlage an der Beckersbergstraße, die CDU im Sportlerheim „Bei Inge“ (Bürgermeister-Steenbock-Straße) – und bei der FDP lädt Spitzenkandidat Klaus-Peter Eberhard zu sich nach Hause ein.

Auch in der Großgemeinde haben bereits viele Menschen die Möglichkeit zur Briefwahl wahrgenommen. Mit Stand Mittwoch waren es laut Verwaltung 3740 Anträge, die ausgegeben worden waren – von denen waren bis Freitagnachmittag 3350 wieder beim Wahlamt angekommen.

So verläuft der Wahlabend in Kaltenkirchen

Das Rathaus der Stadt Kaltenkirchen.

In Kaltenkirchen ist traditionell der Ratssaal Treffpunkt am Wahlabend. Ab 18 Uhr werden dort die aktuellen Auszählungsergebnisse auf einer Leinwand gezeigt. Erfrischungen stehen bereit. In der Regel treffen sich dort Vertreter aller Fraktionen und verfolgen das Wahlgeschehen.

Nach der Veranstaltung treffen sich die Christdemokraten im Restaurant Zeus, Am Markt 11. Veranstaltungen anderer Parteien sind offenbar nicht geplant. In der Stadt sind 18.183 Männer und Frauen in 14 Wahlkreisen wahlberechtigt. Bei der Wahl 2018 waren es 17.185. Mehr als 1700 haben bereits ihre Stimme per Briefwahl abgegeben.

So verläuft der Wahlabend in Bad Bramstedt

Das Schloss in Bad Bramstedt.

Eine ähnliche Wahlparty steht in Bad Bramstedt zum ersten Mal auf dem Programm. Nachdem in den Jahren zuvor jede Partei ihre eigene Veranstaltung organisiert hat soll es in dem Jahr ein erstes gemeinsames Treffen im Saal des Schlosses geben. Dazu gibt es Popcorn und Getränke. Beginn ist um 17 Uhr.

Nach der Veranstaltung im Schloss treffen sich die Christdemokraten auf dem Gelände hinter dem Eisenwarengeschäft Fülscher, Bleeck 3. Die FDP hat als Treffpunkt das Restaurant Ho, Im Winkel 1, gewählt. Bündnis 90/Die Grünen haben sich zu einer Wahlparty im Haus an den Auen, Oskar-Alexander-Straße 11, verabredet, die SPD trifft sich in dem Lokal Gazelle am Landweg.

Die Wahlberechtigten in Bad Bramstedt sollten bei dieser Wahl genau auf die Informationen auf der Wahlbenachrichtigung achten. In vielen Fällen müssen sie ein anderes Wahllokal ansteuern als in den Jahren zuvor. Hintergrund ist das Erreichen der 15.000-Einwohner-Grenze und damit der Neuzuschnitt der Wahlkreise. Statt der bisher zwölf Wahlkreise wurden 14 gebildet.

Beispielsweise wählen die Wahlberechtigten aus dem Sommerland diesmal im Schloss und nicht wie bei der Kommunalwahl 2018 im Feuerwehrgerätehaus; die Wahlberechtigten aus dem Landweg gehen diesmal in der Jürgen-Fuhlendorf-Schule zur Wahl und nicht im Jugendringraum der Alten Schule. Die Wahlkreiseinteilung kann unter www.bad-bramstedt.de eingesehen werden.

Keine Veranstaltung am Wahlabend im Kreishaus in Bad Segeberg

Der Kreistag des Kreises Segeberg an der Hamburger Straße in Bad Segeberg.

Im Kreistag sind 49 Parlamentssitze zu vergeben, aber diese Zahl wird sich nach der Wahl erfahrungsgemäß erhöhen. Durch die Mehr- und Ausgleichsmandate vergrößert sich der Kreistag höchstwahrscheinlich. Zurzeit sitzen 62 Parlamentarier im Kreistag, am größten war der Kreistag bisher nach der Wahl 2008 mit 64 Abgeordneten. Es wird keine Live-Übertragung und auch keine Veranstaltung im Sitzungssaal des Kreistages geben.

Die Reporter der Regionalredaktion Norderstedt des Hamburger Abendblattes sind am Wahlabend in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen und Bad Bramstedt unterwegs. Alle aktuellen Entwicklungen des Abends werden wir fortlaufend in unserem Kommunalwahl-Blog unter abendblatt.de/norderstedt veröffentlichen.