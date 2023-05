Stadtpark Norderstedt: Schauen, kaufen, essen: Messe „Trends“ an Seepromenade

Stadtpark Norderstedt Schauen, kaufen, essen: Messe „Trends“ an der Seepromenade

Norderstedt. Bunt und sehr belebt wird es am Wochenende auf der Seepromenade im Norderstedter Stadtpark. Denn von Freitag, 12. Mai, wird für drei Tage die Messe „Trends“ Tausende nach Norderstedt locken. Hier finden die Besucher wieder Pflanzen, Gartenmöbel, Kunsthandwerk, Streetfood und noch vieles mehr. Mehr als 130 Aussteller werden erwartet. Die Messe endet am Sonntagabend, 14. Mai.

Unter den Ausstellern sind rund 40 Neuzugänge, teilt Veranstalter Oliver Hauschildt mit. Aber es sind auch viele alte Bekannte dabei, wie das Duo „Green Art Productions“ aus den Niederlanden, außerdem bekannte und beliebte Hersteller von Bio-Seifen, Gewürzmischungen, Lakritz, Ansichtskarten, Lavendelkissen, Likören, Papierkunst und Korbtaschen.

Im südlichen Teil der Seepromenade werden Pflanzen, Gartenmöbel und Gartenutensilien angeboten. Hier finden die Besucher auch viele Wohn- und Dekoideen, etwa Kunstwerke für den Garten aus Kupfer, Holz und anderen Naturmaterialien sowie orientalische Töpferwaren.

Es gibt Mode und Schmuck, Kunst und Kunsthandwerk, Keramik und Stoff, außerdem Streetfood, Wurst- und Käsespezialitäten, Räucherfisch, Kuchen und diverse Getränke. Die Aussteller kommen neben Deutschland auch aus den Niederlanden, Schweden, Frankreich und Thailand.

Im nördlichen Teil der Seepromenade stellen die Kunsthandwerker aus. An ihren Ständen gibt es Mode, Schmuck, Kinder- und Babykleidung, Lederwaren, Leinenprodukten, Gewürze und Weine.

Thai Streetfood, Tanz, Massage und Wellness im Garten-Quarree

Im Garten-Quarree ist der Thai-Markt mit über 25 Ständen und einer kleinen Bühne zu Gast. Hier gibt es verschiedenste Spezialitäten in traditioneller thailändischer Atmosphäre: Thai Streetfood, Spezialitäten aus Südostasien, Massage und Wellness sowie Kunsthandwerk. Für die musikalische Untermalung sorgen Tanz- und Gesangsaufführungen.

Die Messe kostet drei Euro Eintritt pro Person. Parken ist frei. Die Haspa, die Jens Gottschalk GmbH und auch die Stadtwerke Norderstedt gehören zu den Sponsoren der Messe.

Messe „Trends“, Fr 12. Mai bis So 14. Mai, Stadtpark Norderstedt, Am Kulturwerk 1, Norderstedt. Öffnungszeiten: Fr 12 bis 18 Uhr, Sa und So 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter www.trends-norderstedt.de.