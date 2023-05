Drei Verletzte gab es am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Schleswig-Holstein-Straße in Norderstedt. Ursache unklar.

Der schwer beschädigte Wagen steht am Rande der Kreuzung der Schleswig-Holstein-Straße und der Norderstedter Straße in Norderstedt. Daneben der umgefahrene Ampelmast.

Norderstedt. Schwerer Unfall am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, auf der Schleswig-Holstein-Straße in Norderstedt: Zwei Wagen stießen aus ungeklärter Ursache ineinander, drei Menschen wurden dabei verletzt, zwei davon so schwer, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Die Feuerwehr Friedrichsgabe, sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes wurden zur Unfallstelle im Kreuzungsbereich mit der Norderstedter Straße gerufen. Eines der Fahrzeuge war nach dem Zusammenstoß gegen eine Ampel geprallt und dann auf dem umgestürzten Ampelmast zum Stehen gekommen.

Polizei Norderstedt: Auto wird nach Zusammenstoß auf Ampelmast geschleudert

Drei Personen hatten sich beim Unfall verletzt und wurden von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes gesichtet und behandelt. Zwei Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Autowracks, klemmte die Batterien der Fahrzeuge ab, um die Gefahr von Bränden zu bannen. Ausgetretene Betriebsstoffe mussten gesichert werden. Auch die Sielbereitschaft des Betriebsamtes war im Einsatz.

Die Stadtwerke Norderstedt sicherten den umgefahrenen Ampelmast und die damit verbundene Elektrik. Die Aufräumarbeiten dauerten etwa eine Stunde, in dieser Zeit war die Kreuzung gesperrt. Es bildeten sich Staus.

