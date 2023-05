Polizei Norderstedt: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen

Norderstedt/Henstedt-Ulzburg. Nach zwei Einbrüchen in Norderstedt und Henstedt-Ulzburg bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Sonntag zwischen 2 und 14.30 Uhr versuchten Unbekannte an der Ohechaussee im Norderstedter Stadtteil Garstedt in eine Wohnung einzudringen. Sie brachen ein Fenster auf, betraten die Räume jedoch nicht.

Kriminalpolizei sucht nach zwei Einbrüchen Zeugen

Einen weiteren Einbruch vom Freitag meldete die Polizei am Montag. An der Bahnhofstraße in Henstedt-Ulzburg stiegen Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus ein. Tatzeit war zwischen 12.30 und 17.30 Uhr. „Nach ersten Informationen verließen die Täter die Wohnung ohne Stehlgut“, teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101/20 20 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.