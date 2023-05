In der Kreishauptstadt waren am Montagabend 4000 Haushalte ohne Energie. Was der Grund für die massive Panne war.

In 4000 Haushalten in Bad Segeberg kam am Montagabend teilweise über Stunden kein Strom mehr aus der Steckdose.

Bad Segeberg. Zu einem massiven Stromausfall kam es am Montagabend in der Kreishauptstadt Bad Segeberg. Etwa 4000 Haushalte waren teilweise zwischen 19 und 21 Uhr von der Stromversorgung abgetrennt.

Zu dem Ausfall kam es nach Angaben von Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) gegen 19 Uhr. Ursache war ein sogenannter Erdschluss – ein Kurzschluss unter der Erde. Laut SH Netz kam es dazu im Mittelspannungsnetz der EWS Netz GmbH unter der Oldesloer Straße, Ecke Bahnhofstraße.

Bad Segeberg: Stromausfall – Tausende Haushalte stundenlang abgeschnitten

Der Erdschluss erzeugte eine Überspannung im Netz, weswegen es zu einem Stromausfall in den Haushalten am Brahmsweg kam. Techniker aus dem Netzcenter von SH Netz in Segeberg seien sofort aktiv geworden und hätten die Versorgung durch Umschaltungen nach und nach wieder aufgebaut.

Nach 45 Minuten hatten nach Angaben von SH Netz 2500 Kunden wieder Strom. Bei den übrigen 1500 Haushalten dauerte es deutlich länger. Die letzten 250 Haushalte seien erst wieder gegen 21 Uhr an die Stromversorgung angeschlossen gewesen.

Bad Segeberg: Reparaturarbeiten dauern am Dienstag an

„Die Reparaturarbeiten sind an beiden Fehlerstellen in vollem Gange und sollen am Dienstag im Laufe des Tages abgeschlossen sein“, sagte EWS-Netz-Geschäftsführer Sebastian Goes. „Im Zuge der Reparaturarbeiten kommt es für den Lieferverkehr in der Fußgängerzone bedauerlicherweise zu Beeinträchtigungen. Diese sind für die Reparaturarbeiten unvermeidbar, wir versuchen sie so kurz wie möglich zu halten.“

