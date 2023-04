Henstedt-Ulzburg: Neue Touren - Mit dem Fahrrad die Ortsgeschichte erleben

Der ADFC und die Bürgerstiftung veranstalten in Henstedt-Ulzburg drei geführte Radtouren durch die Gemeinde inklusive Einblicken in die Ortsgeschichte. Horst Schumacher (l.) und Margitta Neumann von der Bürgerstiftung hoffen zusammen mit Jens Daberkow vom ADFC auf viel Interesse.

Henstedt-Ulzburg. Die Bürgerstiftung und der ADFCwollen die Menschen in Henstedt-Ulzburg nicht nur in Bewegung bringen, sondern ihnen auch interessante Fakten und Anekdoten der Ortsgeschichte nahebringen. Und deswegen hat man sich zusammengetan und besondere Radtouren entworfen – quer durch die Gemeinde, durch das Zentrum, aber auch die vielen grüneren Bereiche, die vielen Menschen weiterhin sehr am Herzen liegen

„Historisch und heute“ – unter diesem Motto wird am Sonntag, 11. Juni, ab 14 Uhr (Treffpunkt: Rathaus) der Ortsteil Ulzburg erkundet. Am Dienstag, 27. Juni, steht das dörflichere Henstedt im Mittelpunkt (17 Uhr, Erlöserkirche). Die dritte Runde führt am 11. Juli durch den Rhen (17 Uhr, Marktplatz Rhen). Zusammengerechnet sind es 38 Kilometer, die aber aufgeteilt wurden, damit es nicht zu anstrengend wird. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Henstedt-Uzburg: Radtouren – Auf zwei Rädern die Ortsgeschichte entdecken

Das Konzept für die Ausflüge kommt von Altbürgermeister Volker Dornquast, dem Stiftungsvorsitzenden. Er wird bei der ersten Tour mitfahren und währenddessen Wissenswertes über den Ort erzählen – und zwar mit Fokus auf die Entwicklung des Rathauses und des alten Ortskerns. Zugleich soll diese Fahrt auch der Auftakt zum Stadtradeln sein.

Wer dreimal teilnimmt, kann etwas gewinnen. Die Bürgerstiftung verlost Gutscheine im Wert von insgesamt 120 Euro für die Buchhandlung Rahmer. Zum Nachweis gibt es Stempel von den Tourguides des ADFC. Und alternativ kann zur Komplettierung eine andere Tour aus dem Programm des ADFC absolviert werden. Die Auslosung findet beim Oktoberfest in diesem Jahr statt.

Henstedt-Ulzburg: ADFC bietet am Feiertagswochenende Fahrten an

Schon jetzt am langen Wochenende bietet der ADFC zwei geführte Touren an. Wer kurzfristig Lust hat: Am Freitag, 28. April (Treffpunkt: 13 Uhr), geht es vom Europagarten nach Norderstedt zur JVA Glasmoor, wo das Gefängnismuseum besucht wird. Für die Besichtigung (rund 90 Minuten) wird um eine Spende gebeten. Die Fahrt ist 35 Kilometer lang, sie soll gemütlich werden, der Ausflug dauert um die fünf Stunden, auf dem Rückweg geht es durch den Stadtpark Norderstedt mit Möglichkeit zur Pause.

Und am 1. Mai wird es laut ADFC etwas sportlicher: Ab 10 Uhr wird vom Europagarten aus Bad Oldesloe angesteuert, es geht hin und zurück über 70 Kilometer auf Asphalt- und Wanderwegen, die Tour wird etwa acht Stunden dauern – und der Rückweg führt entlang des Neversdorfer Sees und ruhige Nebenstraßen sowie Wirtschaftswege.

Beide Touren sind kostenlos, von Nicht-ADFC-Mitgliedern wird aber eine Spende erbeten. Anmeldungen sind nicht nötig, und auch Pedelecs sind willkommen. Das gesamte Angebot des ADFC gibt es online.