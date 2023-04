Henstedt-Ulzburg. Der Rummel kommt in die Gemeinde – und zwar nach Henstedt-Ulzburg. Dort wird vom Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, vor dem CCUein JahrmarktStation machen. Diesen organisiert der ehrenamtliche Verein „Henstedt-Ulzburg bewegt“, und das zum vierten Mal. „Der kleine, feine Familienjahrmarkt“, so nennen die Veranstalter die viertägige Party für den Ort.

Besonders für Kinder wird viel geboten. Gleich drei Karussells laden zum Mitfahren ein. Dazu wird es Stände mit Zuckerwatte geben, Schmalzgebäck, Eis und Crepes. Genauso kann Schaschlik geschlemmt werden. Am Wagen von „HU bewegt“ werden Getränke ausgeschenkt, darunter auch Cocktails. Und beim Bäcker gibt es frisches ungarisches Fladenbrot. Eine neue Attraktion ist das „Froschklopfen“, das ähnlich funktioniert wie das klassische „Entenangeln“.

Vier Tage Jahrmarkt: Der Rummel kommt nach Henstedt-Ulzburg

Insgesamt werden es 16 Stände sein. Damit ist nicht nur der Marktplatz bestens ausgefüllt, sondern auch die Organisation bestens ausgelastet. Man sei vor dem CCU an der Kapazitätsgrenze angekommen, so Vereinsmitglied Ingo Rosenkranz. Er kümmert sich vor allem um die Stromversorgung – und die dafür nötige Infrastruktur sei rund um den Marktplatz ein wenig in die Jahre gekommen.

Die Firma Schaefer & Lohse hilft mit einer temporären Lösung aus. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung laufen Planungen für die Zukunft, um die technische Ausstattung der Fläche zu verbessern.

Jahrmarkt in Henstedt-Ulzburg: Am Freitag um 14 Uhr geht es los

„Sowas geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und man möchte zukunftssicher planen, was eventuell auch wieder Ladesäulen einschließen könnte“, so Frank Bueschler, Vorstand von „HU bewegt“. Der Jahrmarkt vor dem CCU ist am Freitag und Sonnabend jeweils von 14 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 21 Uhr sowie am 1. Mai von 11 bis 18 Uhr.

