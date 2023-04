Direkt vor zwei Wohnblöcken in Norderstedt-Mitte wurde zerstörter Hausrat entsorgt. Was die Stadt nun dagegen unternimmt.

Direkt vor den Mehrfamilienhäusern an der Rathausallee ist in den letzten Tagen eine erhebliche Halde Sperrmüll entstanden.

Norderstedt. Es dürfte einer der krassesten Fälle von illegaler Müllentsorgung im öffentlichen Raum sein, den es in Norderstedt in jüngerer Vergangenheit gegeben hat. In den letzten Tagen ist direkt an der Rathausallee, vor großen Mehrfamilienhäusern im Bereich der Hausnummer 101, in einem erheblichem Umfang Sperrmüll abgelegt worden. Vor Ort ist der Ersteindruck chaotisch. Zu sehen sind Stühle, Bettroste, Matratzen, Schuhe, weitere Möbelstücke oder andere Einzelteile von Einrichtungen und sogar Schuhe und Holzpaletten.

Alles deutet darauf hin, dass die Müllhalde nicht nur weiter wächst, sondern es in der Umgebung eine gewisse Dynamik gegeben hat. Sprich: Einige haben angefangen, irgendwann haben viele weitere Menschen, vielleicht sogar Anwohner, ihren Unrat einfach dazu geschmissen.

Norderstedt: Krasse Sauerei – Illegaler Sperrmüll-Berg im Wohngebiet

Auf Abendblatt-Anfrage bestätigt die Stadt Norderstedt: Ja, dieser Fall wurde zu Wochenbeginn angezeigt. Jetzt wird ermittelt, wer die Verursacher sind, es handelt es sich vermutlich mindestens um eine Ordnungswidrigkeit – und natürlich muss der Sperrmüll so schnell wie möglich entfernt werden. Nicht zuletzt, weil es keinesfalls Privatflächen sind, sondern eben städtischer Grund und Boden.

Auffällig ist: Wenige Meter entfernt befindet sich eine Wertstoffinsel. Diese ist in einem guten Zustand und keinesfalls vermüllt. Die Wohnblöcke gehören einem der größten Immobilienkonzerne in Deutschland, Vonovia. Das Abendblatt hat das Unternehmen um eine Stellungnahme gebeten.

Norderstedt: Viele Fälle illegaler Entsorgung in jüngerer Vergangenheit

Grundsätzlich sagt die Stadt: Derartige Vorkommnisse sollten unverzüglich dem „Mängelmelder“ des Betriebsamtes mitgeteilt werden – entweder online oder unter 040/535 95 800. Dass es in Norderstedt Probleme gibt, ist dokumentiert. 2022 gab es 424 Fälle, ein Rekord. Meist sind allerdings die Wertstoffinseln betroffen, wo der Müll dann nicht in den vollen großen Sammelcontainern landet, sondern daneben – oder es wird gleich in der Natur wie etwa in der Garstedter Feldmark entsorgt.

Als Reaktion hatte das Betriebsamt mehrere Behälter mit digitalen Füllstandsmeldern ausgestattet – diese melden an die städtische Abfall-App den jeweiligen Status, sodass Bürgerinnen und Bürger im Zweifelsfall gleich einen anderen Standort ansteuern können. Und auch eine Fachdetektei im weiter im Einsatz, sie hat in der Vergangenheit bereits Dutzende Verstöße dokumentiert. Das Betriebsamt selbst säubert täglich Wertstoffinseln.