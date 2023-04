Kreis Segeberg. Trikots, Hoodies oder Trainingsanzüge – auch in diesem Jahr will die Sparkasse Holstein wieder die Sportjugend in ihrem Geschäftsgebiet in Ostholstein, Stormarn, Hamburg und Norderstedt mit neuer Sportkleidung ausstatten. Dafür können sich Nachwuchsmannschaften aller Sportarten aus Vereinen vom 2. Mai bis zum 12. Juni online unter sparkasse-holstein.de/trikot bewerben.

Die Aktion findet bereits zum 17. Mal statt. Insgesamt vergibt die Sparkasse Holstein 120 Bekleidungssätze an Kinder und Jugendliche. „Mit unserer Vergabeaktion wollen wir den jungen Sportlerinnen und Sportlern und den Vereinen in der Region ordentlich Rückenwind geben“, sagt Sandra Wehrend, Regionalleiterin Privatkunden.

Gewinnspiel: Sparkasse Holstein verschenkt Trikots an 120 Nachwuchsteams

Ermittelt werden die Sieger in einem dreistufigen Abstimmungsverfahren: Die ersten 40 Gewinnerteams werden vom 15. bis 20 Juni online gewählt. Abstimmen kann jeder. Die Mannschaften mit den meisten Stimmen gewinnen.

Anschließend können die Kundinnen und Kunden der Sparkasse vom 22. bis 27. Juni ihre Stimmen für ihre 40 Lieblingsteams abgeben. Und in einem dritten Schritt bestimmt eine unabhängige Jury, wer die letzten 40 Sportbekleidungsätze bekommt – damit auch kleinere Vereine eine reelle Gewinnchance haben.

Sparkasse gibt ab dem 5. Juli Siegerteams bekannt

Ab dem 5. Juli gibt die Sparkasse Holstein die Siegerteams online bekannt. Die Aktion wird ermöglicht durch den Sonderfonds des „Los-Sparens“. Das Los-Sparen ist die Lotterie der schleswig-holsteinischen Sparkassen. Ein Los kostet fünf Euro. Pro Los werden vier Euro gespart, die samt Zinsen im Dezember gutgeschrieben werden. Jeden Monat sind bis zu 25.000 Euro zu gewinnen. Die nicht als Gewinn ausgeschütteten Einsätze werden zur Förderung gemeinnütziger Zwecke verwendet.

