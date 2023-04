Der Kunde der Sparkasse Südholstein wurde von der Höhe des Gewinns überrascht. Was er nun mit dem Geld anfangen möchte.

Zlatko Jekic, Leiter der Online-Filiale der Sparkasse Südholstein (r.), gratuliert Andreas Schulze aus Itzstedt zu seinem Gewinn in Höhe von 10.000 Euro.

Itzstedt. Schön, wenn man auf der Bank auch mal Geld geschenkt bekommt – einfach so. Andreas Schulze (55) aus Itzstedt kann das jetzt für sich behaupten. Denn der Kunde der Sparkasse Südholstein hat beim sogenannten „Los-Sparen“ des Geldinstitutes 10.000 Euro gewonnen.

Schulze macht seine Bankgeschäfte online. Deswegen überreichte Zlatko Jekic, Leiter der Online-Filiale der Sparkasse Südholstein, den Gewinnerscheck. Verplant hat Schulze die Summe auch schon: Einen Teil des Geldes will der 55-jährige für einen schönen Urlaub ausgeben, der Rest soll angelegt werden und Rendite abwerfen.

Sparkasse Südholstein: Itzstedter (55) gewinnt 10.000 Euro beim „Los-Sparen“

So wie Andreas Schulze nehmen jeden Monat mehr als 580.000 Sparkassenkundinnen und -kunden in Schleswig-Holstein am Los-Sparen teil. Ein Los kostet fünf Euro. Pro Los werden vier Euro gespart, die samt Zinsen im Dezember gutgeschrieben werden. Jeden Monat sind bis zu 25.000 Euro zu gewinnen.

Mit einem Dauerauftrag nimmt jedes Los sowohl an den monatlichen Auslosungen als auch an drei Sonderauslosungen pro Jahr teil. Dabei werden Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von rund 3,8 Millionen Euro ausgeschüttet.

Die nicht als Gewinn ausgeschütteten Einsätze werden zur Förderung gemeinnütziger Zwecke verwendet. „Die Sparkasse Südholstein spendet jedes Jahr an Projekte und Organisationen, die langlebige Geräte anschaffen wollen. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf Kinder- und Jugendeinrichtungen“, sagt Zlatko Jekic.

