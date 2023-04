Meteorologin Anne Wiese blickt auf das Wetter in den kommenden Tagen: Wann sich ein Ausflug an die See am meisten lohnt.

Norderstedt. Die Sonne schaute gelegentlich schon durch – doch bisher war der Frühling vergleichsweise kühl. Aber jetzt soll das Wetter in Norderstedt deutlich wärmer werden. Anne Wiese, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, hat die Details.

„Der Freitag wird ein recht schöner, überwiegend sonniger Tag. Die Temperaturen könnten schon an den 20 Grad kratzen“, sagt die Expertin. Zudem werde ein leichter Wind wehen.

Wetter Norderstedt: Fast sommerliche Temperaturen! So warm wird das Wochenende

Am Sonnabend werde die 20-Grad-Marke dann endgültig erreicht. Die Sonne sei, bei leichter Bewölkung, weiterhin am Himmel zu sehen. Gegen Nachmittag und Abend werde sich die Bewölkung dann etwas verstärken. Und in der Nacht zu Sonntag soll es regnen.

Etwas gedämpft dann die Aussichten für Sonntag. Da wird es „überwiegend wolkig“, bei nur noch 16 Grad. Und es könne „immer mal wieder Schauer“ geben. Am Nachmittag und Abend seien dann auch Gewitter möglich.

Wetter Norderstedt: An der Ostsee bleibt es am Sonnabend länger schön

Wer einen Ausflug ans Meer plant, sollte sich dafür den Sonnabend aussuchen. Da wird es auch an Nord- und Ostsee schön, bei Temperaturen um die 17, 18 Grad. An der Nordsee könne es allerdings etwas früher zuziehen und dann am Abend auch regnen. An der Ostsee sei die Sonne vergleichsweise länger zu sehen.

Der Sonntag werde dann auch am Meer wolkig und etwas regnerisch, bei Temperaturen um die 14, 15 Grad.