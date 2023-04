Kreis Segeberg. Das Motto ist nichts für schwache Nerven: Mit „Chromatissimo – auf der Suche nach mehr“ haben Kantoren von Kiel über Neumünster bis nach Henstedt-Ulzburg die 13. Altholsteiner Orgelkonzerte überschrieben. Von Ende April bis Anfang Juni erwarten das Publikum virtuose und fordernde Klänge in zehn evangelischen Kirchen, darunter einige im Kreis Segeberg.

Der Titel der Konzertreihe steht für die Chromatik, eine gefühlsintensive Wirkung, die auch Schmerz auszudrücken vermag. Um das zu erreichen, wird eine Oktave in zwölf gleiche Halbtonschritte unterteilt, dieses Stilmittel kannten schon die alten Griechen.

Konzerte: Virtuos und fordernd – Orgelmusik für die ganz großen Gefühle

Als Paradebeispiel für chromatische Orgelmusik haben sich die Kantorinnen und Kantoren das große Praeludium in e-Moll von Nicolaus Bruhns ausgesucht. Es erklingt in jedem der zehn Konzerte. Das weitere Programm liegt ganz in der Hand der einzelnen Interpreten und könnte kaum unterschiedlicher sein.

Martin Hageböke wird am 12. Mai, 19.30 Uhr, in der Kreuzkirche in Henstedt-Ulzburg auf der Alfred-Führer-Orgel die Fantasie in g-Moll von Johann Sebastian Bach, von Franz Liszt Präludium und Fuge über B-A-C-H und Markus Frank Hollingshaus’ Suite Maritime spielen.

Den Musikern beim Spielen auf die Finger schauen

Beim Spielen zusehen können die Besucherinnen und Besucher auch Daniel Zimmermann in Kaltenkirchen. In der Michaeliskirche führt der Kantor am Sonntag, 21. Mai, um 18 Uhr Werke von Bach, Mendelssohn Bartholdy und César Franck auf.

In Bad Bramstedt hat Ulf Lauenroth eine Sonate des kaum bekannten, mitteldeutschen Komponisten August Gottfried Ritter (1811-1885) ausgegraben. Er präsentiert dieses und weitere Werke am Freitag, 26. Mai, um 20 Uhr in der Maria-Magdalenen-Kirche. Was am Spieltisch der Orgel passiert, wird live auf eine Leinwand im Altarraum übertragen.

Konzerte Kreis Segeberg: Eintritt zu den Konzerten ist frei

Schließlich wird Marie-Sophie Goltz in der Kirche Rickling am 28. Mai, 17 Uhr, das Choralvorspiel „Nun bitten wir den heiligen Geist“ von Georg Böhm spielen, dazu eine Komposition (op. 145,6) von Max Regers und das monumentale Werk „Ad nos, ad salutarem undam“ von Franz Liszt spielen.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Bei den meisten Aufführungen können die Gäste im Anschluss bei einem Getränk mit den Interpretinnen und Interpreten ins Gespräch kommen.

„Chromatissimo“, 13. Altholsteiner Orgelkonzerte, aller Termine in Schleswig-Holstein unter www.kirchenkreis-altholstein.de