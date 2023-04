Konzerterlös kommt Jugendabteilung des TC Bad Segeberg zugute. Wo es noch Karten für das Konzert im „Paradiso“ in Weede gibt.

Bad Segeberg/Weede. Acht Jahre nach ihrem ersten Benefizkonzert, damals zugunsten des Fördervereins für den SC Wakendorf I, steht die Oldesloer Band „Jeden Tag Silvester“ (Jetasi) am Freitag, 26. Mai, erneut auf der Bühne des „Paradiso“ in Weede, um diesmal dem Jugendbereich des Bad Segeberger Tennisclubs (TC) finanziell unter die Arme zu greifen.

Eröffnet wird das Konzert von Maite Jens aus Schmalensee, die es in der Casting-Show „The Voice of Germany“ fast bis ins Finale geschafft hatte.

Maite Jens aus Schmalensee schaffte es bei „The Voice of Germany“ fast bis ins Finale.

Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Benefizkonzert: „Jeden Tag Silvester“ und Maite Jens spielen für guten Zweck

Die Verbindungen der Band zum TC Bad Segeberg sind schnell erklärt: Vorstandsmitglied Hans-Werner Rieken ist der größte Fan von „Jeden Tag Silvester“. Sein Sohn Tom Rieken schwingt nicht nur die Drumsticks in der Band, sondern auch den Tennisschläger beim TC Segeberg. Bei der Konstellation liegen gemeinsame Aktionen auf der Hand.

Die Band verzichtet auf einen Großteil ihrer Gage und nutzt das Benefizkonzert als Vorbereitung auf die bevorstehende Festival-Saison. Der Konzerterlös wiederum erfreut den TC Bad Segeberg, der damit seine Jugendabteilung unterstützen kann.

Oldesloer Band ist eng verbunden mit dem Norden

Seit 15 Jahren schreibt und spielt die Band, die ursprünglich unter dem Namen „Copy Paste“ Cover-Songs spielte, eigene Songs mit deutschen Texten, die sie auf drei selbst produzierten Alben verewigt hat. Ihre Texte schildern Lebenssituationen und Begebenheiten in der Familie und im Freundeskreis und spiegeln ihre enge Verbundenheit mit dem nördlichsten Bundesland wider.

Doch so gut die drei Alben der Band auch sein mögen, übertroffen werden sie von der Qualität, dem nötigen Gefühl und der Stimmung bei ihren Livekonzerten. Unter Beweis stellen konnten sie das unter anderem als Vorband von so bekannten Bands und Solisten wie „Silbermond“, Johannes Oerding und Mark Forster.

Stefan Raab verschaffte „Jeden Tag Silvester“ den Durchbruch

Darüber hinaus konnten sie ihren Bekanntheitsgrad bei Auftritten im „ZDF-Fernsehgarten“ und beim alternativen „European Song Contest“ von Musiker und Entertainer Stefan Raab enorm steigern. Zudem sind ihre Jahresabschlusskonzerte in der Musik- und Kongresshalle Lübeck für viele Fans ein fester Termin zum Jahresende.

Maite Jens aus Schmalensee begeisterte Peter Maffay bei „The Voice of Germany“

Die Verbundenheit mit Norddeutschland teilt die Band mit Maite Jens aus Schmalensee, die den Konzertabend im „Paradiso“ mit ihrer Gitarre und ihrer glasklaren Stimme eröffnet. In der jüngsten Staffel der Casting-Sendung „The Voice of Germany“ konnte sie in den „Blind Auditions“ mit der Hymne „Imagine“ von John Lennon alle Coaches begeistern.

Maite Jens, die auf dem Resthof ihrer Familie im kleinen Dorf Schmalensee lebt, eröffnet den Konzertabend im „Paradiso“.

Foto: Andreas Burgmayer

Den Zuschlag gab sie Peter Maffay, den sie schon als kleines Mädchen live in der Kalkbergarena erlebt hat. Der Tabaluga-Vater half ihr mit vielen Tipps weiter. Beide konnten ein großes Stück der Sendung gemeinsam gehen. Den Einzug ins Finale verpasste Maite Jens dann nur knapp.

Benefizkonzert: Hier gibt’s Karten für „Jeden Tag Silvester“ und Maite Jens

Tickets für das Konzert im Weeder „Paradiso“ am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr, können im Internet unter www.extratix.de gebucht werden. Eine begrenzte Kartenzahl ist auch im Tennisclub Bad Segeberg erhältlich.