Norderstedt: Frühlingswetter, aber nur „in Häppchen“: So wird die Woche

Norderstedt. Regen, Wind, Sonne: Die vergangenen Tage hatten von allem etwas. Typisches Aprilwetter eben. Können wir nun auf etwas mehr Frühling hoffen? Wie wird das Wetter in Norderstedt und Umgebung? Michael Knobelsdorf, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, weiß mehr.

Generell tue sich „der Frühling etwas schwer dieses Jahr“, sagt der Experte. Während man in den vergangenen Jahren Mitte April durchaus schon mal Temperaturen von 20 Grad und mehr gehabt habe, sei es diesmal vergleichsweise kühl. „Der Frühling kommt in Häppchen“, sagt Knobelsdorf. Es werde zwar gelegentlich sonnig, das sei aber leider „nicht nachhaltig.“

Norderstedt: Frühlingwetter, aber nur „in Häppchen“: So wird die Woche

So wird der Dienstag noch „recht freundlich“, Sonne und Wolken, Temperaturen um die 12 Grad. Am Mittwoch ist das Wetter dann schon nicht mehr so schön. Am Vormittag scheint noch die Sonne, ab Nachmittag ziehen dann mehr Wolken auf und es gibt auch Regen, bei Temperaturen um die 12 Grad.

Am Donnerstag bleibt es dann „mehrheitlich bewölkt“, bei Temperaturen um die 11 Grad. Zudem weht ein schwacher Nord-Ost-Wind. Deutlich besser wieder der Freitag: „heiter bis wolkig, Temperaturen um die 14 Grad“, prognostiziert Michael Knobelsdorf.

Norderstedt: Schön der Sonnabend, nicht so schön der Sonntag – so erste Prognosen

Einen vorsichtigen, ersten Blick auf das Wochenende wagt er auch. Demnach wird der Sonnabend auch eher sonnig, es kann sogar bis zu 17 Grad warm werden. Unbeständig, windig und auch wieder kühler wird es nach ersten Prognosen dann am Sonntag.

