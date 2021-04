Britta de Camp-Zang (im Rollstuhl) am 17. Oktober 2020 bei einer Demonstration gegen Nazis und rechte Gewalt in Henstedt-Ulzburg.

Ein 18-Jähriger fuhr am 17. Oktober bei einer Anti-AfD-Demo in Henstedt-Ulzburg drei Menschen an. Die Aufklärung verläuft schleppend.