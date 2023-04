Norderstedt. Wie sicher ist man in Norderstedt vor Kriminalität? Das ist eines der großen Themen der letzten Monate. Es gab eine Zunahme von Gewalttaten und Jugendkriminalität an den Bahnhöfen, diskutiert wird unter anderem die Einführung von Videoüberwachung am Bahnhof Norderstedt-Mitte. Zu einer öffentlichen Diskussion über das Thema lädt jetzt die Norderstedter CDU ein.

Die Diskussion soll stattfinden am Mittwoch, 26. April, ab 17 Uhr im KiM (ehemals „Kneipe im Museum“) im Feuerwehrmuseum Norderstedt. Die CDU hat dazu einen Redner eingeladen, und zwar Jörg Sibbel. Der CDU-Politiker war von 2007 bis 2022 Bürgermeister von Eckernförde und ist jetzt Staatssekretär für Inneres in Schleswig-Holstein.

Norderstedt: CDU-Innenexperte Jörg Sibbel spricht über Kriminalität

Sibbel wird an dem Nachmittag einen Kurzvortrag halten und dann Antworten auf Fragen geben, die das Publikum stellt. Neben der Inneren Sicherheit soll es auch um Themen wie Brand- und Katastrophenschutz gehen. Sibbel beschäftigt sich auch schwerpunktmäßig mit den Themen Landesplanung und Kommunales in Schleswig-Holstein und verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich des Katastrophenschutzes und der Feuerwehren.

Dem Thema Innere Sicherheit haben die Norderstedter Christdemokraten in ihrem Wahlprogramm zur Kommunalwahl am 14.05.2023 einen Schwerpunkt gegeben. So setzen sie sich für die Videoüberwachung an gefährlichen Orten ein. Außerdem plädieren sie – wie andere politische Mitbewerber auch – dafür, dass der kommunale Ordnungsdienst häufiger Streifengänge macht.

Öffentliche Diskussion mit Jörg Sibbel, Mi 26.4., 17 Uhr, KiM im Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein, Friedrichsgaber Weg 290, Norderstedt. Eintritt frei.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.