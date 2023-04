Kaltenkirchen - Millionen Steinchen bei der größten Lego-Schau im Norden

Kaltenkirchen. Wer Bauklötze staunen möchte und die Arbeit fleißiger Handwerker sehen will, sollte am 22. oder 23. April in die Marschweghalle in Kaltenkirchen kommen. Dort gibt es Landschaften und Häuser, Schiffe und Fabriken aus einem Baustoff zu sehen, den fast jeder kennt: Lego. Steinhanse heißt die Ausstellung, die traditionell jedes Jahr in Kaltenkirchen stattfindet.

„Zwei Tage lang wird die Marschweghalle in Kaltenkirchen wieder mit Millionen von Lego-Bausteinen gefüllt sein“, verspricht Martin Horn, der mit den Mitglieder des Verein Steinhanse seit Jahren die Schau organisiert. „Die Lego-Fans der Steinhanse präsentieren ihre einzigartigen Bauwerke, die so nicht zu kaufen sind.“

Millionen Steinchen bei der größten Lego-Schau im Norden

Erwartet werden Aussteller aus ganz Deutschland und aus Nachbarländern. Horn geht davon aus, dass die Steinhanse die größte Lego-Schau in ganz Norddeutschland ist. Die Ausstellungsfläche hat eine Größe von 1000 Quadratmetern. Echte Fans entwickeln ihre Bauten selbst und arbeiten nicht mit Bausätzen. Diese Bauwerke werden als MOC bezeichnet, sagt Horn. Die Abkürzung für „My Own Creation“ (meine eigene Kreation).

In diesem Jahr präsentieren die Lego-Enthusiasten MOCs, die erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Dazu gehören eine 50 Quadratmeter große Stadt mit Eisenbahn, das US-Capitol und das Okavangodelta - eines der größten und tierreichsten Feuchtgebiete Afrikas.

Todessterne, Eisenbahnen und Häfen aus Lego

Eine weitere Attraktion ist in diesem Jahr die vermutlich weltgrößte Sammlung von Batman-Fahrzeugen. Weitere Höhepunkte sind eine große Eisenbahnanlage aus den USA und eine Classic Space Anlage, die Kindheitserinnerungen bei den Erwachsenen an die 80er-Jahre hochkommen lässt. Sehenswert sind außerdem die von Vereinsmitgliedern umgebauten Star Wars-Todessterne. Gäste können sich außerdem mit der lebensgroßen Lego-Figur Mia und ihrer Katze fotografieren lassen.

Die Techniker unter den Lego-Fans kommen auf 72 Quadratmeter großen eigenen Fläche auf ihre Kosten. Zu sehen sind ein Containerterminal auf einer Hafenfläche, viele motorisierte Fahrzeuge und auf einer Extrafläche ein Schwertransporter mit Kran. Auch junge Fans zeigen ihre Konstruktionen. „Die Bauwerke stehen denen der Erwachsenen in nichts nach“, sagt Martin Horn.

Alles Lego: Erstmals lädt die Steinhanse zu einer Preview ein

Der Verein hat mehr als 450 Mitglieder aus allen Altersklassen. Die erste Steinhanse war 2014 in Kaltenkirchen zu sehen. Erstmals ermöglicht der Verein Besuchern, am Freitag vor Beginn der Ausstellung bei einer Preview einen Blick auf die Bauwerke zu werfen und die letzten Aufbaumaßnahmen live zu erleben. Am Freitag, 21. April, wird dafür die Halle um 19.30 Uhr für zwei Stunden geöffnet.

„Dann können die Besucher in kleiner Runde und mit fachkundiger Führung durch unsere Aussteller einen exklusiven Eindruck von den Bauwerken gewinnen“, sagte Horn. Karten für die Preview können zum Preis von 25 Euro pro Person per Mail an preview-kaltenkirchen@steinhanse.eu unter Angabe des Namens bestellt werden. Pro Besteller können maximal zwei Karten geordert werden.

Die Ausstellung ist am Sonnabend von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Kinder zahlen 2,50 Euro Eintritt, Erwachsene fünf Euro. Die Marschweghalle liegt am Marschweg und verfügt nur über wenige Parkplätze. Daher rät Horn den Besuchern, mit der AKN anzureisen oder das Parkhaus, Brauerstraße 9, zu nutzen.