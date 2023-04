Kreis Segeberg. „Die letzten warmen Tage haben dem Spargel gut getan“, sagt Anja Denzin vom Spargelhof Bolhuis in Tangstedt. Zwar seien die Nächte noch kalt, so dass es langsam vorangehe, aber die Sonne habe das Wachstum des beliebten Gemüses deutlich beschleunigt. Die ersten Stangen seien schon gestochen und würden im Hofladen verkauft.

„Die waren richtig lecker, das haben uns auch die Kommentare auf Facebook bestätigt“, sagt Anja Denzin. Doch richtig starten werden der Verkauf erst nach Ostern, dann würden die Verkaufsstände in der Region beliefert. Auch das Verkaufszelt vor dem Hofladen werde gerade vorbereitet. Wo Spargelfans das „weiße Gold“ nach den Ostertagen kaufen können, steht dann auf der Homepage unter www.spargelhof.bolhuis.de.

Spargel: Die Sonne hilft – die ersten Stangen kommen in den Verkauf

Spargelbauer Mike Bolhuis aus Tangstedt auf seinen gepachteten Flächen in Hardebek.

Foto: Claas Greite / Funke Medien

Der Hof liegt zwar in Tangstedt, doch Mike Bolhuis baut den Spargel 40 Kilometer weiter nördlich auf 17 Hektar gepachteter Fläche in der Gemeinde Hardebek an – denn Ackerland kann nur für eine bestimmte Zeit durchgehend für den Spargelanbau genutzt werden. Die Flächen rund um den Hof in Tangstedt werden deshalb mittlerweile als Grünland und für den Maisanbau genutzt.

Anja Denzin geht davon aus, dass die Preise etwa einen Euro unter denen des vorigen Jahres liegen werden. Der Treibstoff sei etwas günstiger. Wie genau die Preise sein werden, müsse noch berechnet werden. Sie selbst ist Spargel am liebsten klassisch, mit Sauce Hollandaise und einer Scheibe Schwarzbrot.

Spargelernte: Die ersten Stangen schmecken nach Frühling

Der erste Spargel ist da! Mitarbeiterin des Spargelhof Schäfer in Wiemersdorf präsentiert die ersten Stangen des Jahres 2023.

Foto: Spargelhof Schäfer

„Die ersten Stangen haben mir gleich den Geschmack von Frühling auf die Zunge gezaubert“, sagt Lena Schäfer vom gleichnamigen Spargelhof in Wiemersdorf. Von Donnerstag an verkaufen sie und ihr Team Spargel im Hofladen, nach Ostern wird es das Edelgemüse auch an den Verkaufsständen geben.

Der Spargelhof habe keine Schwierigkeiten, Personal zu finden. Etwa 30 und damit rund die Hälfte der Erntehelfer aus Rumänien seien schon da. Die Familien wohnten auf dem Hof, die Männer stechen den Spargel auf der rund 50 Hektar großen Anbaufläche, die Frauen sortierten und verarbeiteten das Gemüse in den Lagerhallen. An den Ständen arbeiteten 65 Verkäufer und Verkäuferinnen, auch sei seien schon gefunden.

Der erste Spargel: „Das Warten auf das regionale Gemüse hat ein Ende“

Lena Schäfer geht davon aus, dass sich die Preise etwa auf Vorjahresniveau bewegen werden. Die unterschiedlichen Sortierungen erlaubten es aber auch Menschen mit etwas schmalerem Budget, Spargel zu kaufen und zu genießen. Sie selbst bevorzugt Stangenspargel mit einer Kräuter-Ei-Vinaigrette.

„Die Natur hat uns mal wieder bewiesen, was sie kann. Das Warten auf das regionale Gemüse hat ein Ende“, sagt Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer, beim offiziellen Spargelanstich der Landwirtschaftskammer und des Arbeitskreises Spargel auf dem Betrieb von Andy Reimers in Padenstedt.

Spargel: Den König des Gemüses gibt es nur bis zum 24. Juni

Andreas Lösing (l.), Vorsitzender des Arbeitskreises Spargel, Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer und Spargelbauer Andy Reimers eröffnen mit einem symbolischen Spargelanstich die Spargelsaison in Schleswig-Holstein.

Foto: Markus Scholz / dpa

44 Erzeuger in Schleswig-Holstein arbeiten dafür, dass es in den Hofläden, in Restaurants, in den Verkaufswagen an den Straßenrändern, auf den Wochenmärkten und in den Geschäften die weißen und grünen leckeren Stangen gibt. Spargel sei eines der ersten heimischen Gemüse der Saison und noch dazu ein so besonderes Produkt, was es nur von April bis zum 24. Juni gibt. „Nicht umsonst ist der Spargel also der König des Gemüses und der mediale Hype um ihn ist dem Königsstatus angemessen“, sagte Volquardsen.

Die Folien und Dämme hätten im Februar und März rechtzeitig vorbereitet werden können. Noch am Freitag habe es wegen der kalten, trüben Tage nach einem späteren Saisonstart ausgesehen. Dank der Sonne der letzten Tage und trotz der kühlen Temperaturen gebe es jetzt aber doch erste nennenswerte Mengen zum Osterfest, den Folien sei Dank. „Ende des Monats und Anfang Mai werden die Mengen weiter steigen“, sagte die Präsidentin der Landwirtschaftskammer.

Regionales Gemüse hat bei den Verbrauchern an Wertschätzung gewonnen

Die Spargelbauern hierzulande blickten optimistisch auf die bevorstehende Saison. Sie hofften auf rege Nachfrage. Die Kaufzurückhaltung 2022 habe nicht an den Preisen, sondern an der allgemeinen Verunsicherung gelegen. Die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 seien regelrechte Spargeljahre gewesen, regionale Produkte und besonders der Spargel hätten bei den Bürgern und Bürgerinnen stark an Wertschätzung gewonnen.

„Daran wollen wir in dieser Saison anknüpfen“, betont Andreas Löding, Vorsitzender des Arbeitskreises Spargel. Die Verbraucher und Verbraucherinnen sicher sein, frischen Spargel zu erhalten, der vor Kurzem erst geerntet, aufbereitet und optimal gelagert wurde.

Sie erhielten ein Produkt, das mit hohen sozialen Standards und einem fairen Mindestlohn produziert wurde. Regionale Obst- und Gemüseprodukte hätten deutlich geringeren CO2-Fuß-Abdruck – dank kurzer Transportwege. 84 Prozent des Spargels stammten aus heimischem Anbau.

Erstmals wird es am Freitag, 5. Mai, bundesweit den „Tag des Spargels“ geben. Mit diesem Aktionstag will die Branche auf das wichtige erste Gemüse in Deutschland aufmerksam machen. Informationen über Einkaufsmöglichkeiten von frischem Schleswig-Holsteiner Spargel direkt vom Erzeuger gibt es im Faltblatt Spargelstraße Schleswig-Holstein oder im Internet unter www.lksh.de.