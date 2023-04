Berliner DJ-Team bringt den Sound der 90er-Jahre-Discos in die „TriBühne“. Was die Party verspricht und wo es Karten gibt.

Norderstedt. Die „TriBühne“ in Norderstedt ist ja nun gerade abgesoffen und muss renoviert werden. Damit sollte man vielleicht noch warten, bis Mütze Katze in Norderstedts ehrenwertem Veranstaltungshaus aufgelegt haben. Die „durchgeknallten Power-Party-Katzen“ (Selbstbeschreibung) wollen es mit Hunderten Tanzwütigen krachen lassen. Aber mal so richtig. Und komplett auf Langzeitgedächtnis.

Denn bei Mütze Katze werden die Uhren 30 Jahre zurückgedreht. Klare Absage der Berliner Miezekatzen an die Generation Spotify und definitive Einladung an alle, die bei der Refrain-Zeile „This is the Rhythm of the night“ unwillkürlich mit der Hüfte zucken.

Veranstaltungen Norderstedt: Mütze Katze feiern die durchgeknallteste Party des Jahres

Auf die Plätze, fertig – ausrasten!“: So oder so ähnlich oder noch viel durchgeknallter, wird es bei der Party in der „TriBühne“ aussehen.

Foto: Mütze Katze

O-Ton Mütze Katze: „Während die heutige Jugend ab 16 in den Diskotheken feiern geht und zu stumpfen EDM-Geschrammel alle 30 Sekunden die Hände auf Kommando des DJs heben muss, um dann ohne Sinn und Verstand den Arsch mit platten Bässen versohlt zu bekommen, handelt es sich bei der Musik der 90er Jahre um ehrliche Trash-Musik mit dem absoluten Mitsing-, Mittanz- und Kult-Faktor. Egal ob Barbie Girl, Scooter, Spice Girls oder Nirvana. Unsere Lieblingstiere der 90er waren Ohrwürmer und davon hatten wir eine ganze Menge!

Zum Beispiel eben den Rhythmus der Nacht vom One-Hit-Wonder Corona – ja, die hießen wirklich so. Wahrscheinlich weil der Song ein Virus ist. Die Berliner Paul und Flo, gemeinsam das vielleicht deutschlandweit bekannteste Party-DJ-Team, haben diesen Virus, der sie fest in den 90er-Jahren verhaftet.

Mütze Katze stehen auch mit ihren „Heiligen“ live auf der Bühne

Die beiden bringen mit ihren 90er-Jahre-Partys nicht nur die Massen in unzähligen Hallen und Clubs in Deutschland zum Ausrasten. Sie stehen auch mit den leibhaftigen Stars der 90er-Jahre auf der Bühne (so diese Stars noch stehen können): Eingeheizt haben Mütze Katze schon bei Auftritten von den Vengaboys, 2 Unlimited, Caught in the Act, Dr. Alban, Haddaway, Snap, Loona, Mr. President, E-Rotic, Captain Jack, Dune, DJ Quicksilver, Aquagen, Oli P. und Mark’Oh.

Die Norderstedterinnen und Norderstedter dürfen also zwei charismatische Kätzchen mit gutem 90er-Musikgeschmack, eine Menge Konfetti, viele lachende Gesichter, ein bisschen Wunderkerzen, Feuer auf der Bühne, ganz viel zum Mitsingen, Capri-Sonne für die Menge, Wasserbälle und Luftmatratzen zum Rumwerfen erwarten. Die beiden geben in Vorfreude auf die Auftritte immer viel zu viel Geld für irgendwelchen Schnulli aus, den sie dann in die Menge werfen.

Veranstaltungen Norderstedt: 90er-Jahre-Outfit ist gewünscht!

Die „We love 90s-Party“ in der „TriBühne“ steigt am Sonnabend, 13. Mai (Einlass ab 21.00, Party ab 22.00). Während der Show sorgt VJ-DJ Alex für die passenden Musikvideos auf der Leinwand. Das Team der „TriBühne“ bietet typische Getränke der 90er-Jahre an. zum Beispiel Saurer-Apfel- und Erdbeerlimes-Shots. Dazu wird eine 90er-Jahre-Atmosphäre mit Loungeecken und Lavalampen kreiert. Und natürlich wird es auch eine Super-Nintendo Gaming-Ecke geben.

Gewünscht ist, dass sich die tanzenden Gäste 90er-Jahre-Outfits verpassen – typisch schrill und aus heutiger Sicht nicht immer geschmackvoll (Buffalos und Co.). Frühes Erscheinen lohnt sich: Die ersten 150 Gäste erhalten einen Gratis-Shot!

„We love 90s-Party“ mit Mütze Katze, Sa, 13.5., 22.00, „TriBühne“ Norderstedt, Rathausallee 50, Tickets 12,50 Euro im VVK (plus Gebühren) im TicketCorner unter 040/30 98 71 23 oder vorverkauf@meno-gmbh.de, Tickets an der Abendkasse 15 Euro.