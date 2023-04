Vertretung für ältere Bevölkerung in Henstedt-Ulzburg ruft auf: Welche Themen und Ärgernisse bewegen die Senioren im Alltag?

Henstedt-Ulzburg. Seit ein paar Monaten ist der neue Seniorenbeirat von Henstedt-Ulzburg im Amt. Mittlerweile gab es die ersten Sitzungen und Treffen, und das Gremium hat sich organisiert. So haben sich Arbeitsgruppen zu zahlreichen Themenfeldern gebildet, dazu wurde der Kontakt zu anderen Verbänden und wichtigen Akteuren geknüpft. Denn es gibt viele Schnittstellen.

Vorsitzender des Beirats ist Uwe Groth, seine Stellvertreterin ist Barbara Schemberger, als Schriftführer komplettiert Günter Kierstein den Vorstand. In AGs arbeiten die 13 Mitglieder in den Bereichen „Presse und Öffentlichkeitsarbeit/digitale Welten“, „Veranstaltungen, Kultur, Sport, Mobilität“ sowie „Gesundheit, Verbraucherschutz, Prävention, soziale Fragen“.

Henstedt-Ulzburg: „Wo drückt der Schuh?“ – Seniorenbeirat bittet um Hinweise

Gemeinsam mit dem Beirat Inklusion und den Beauftragten für Menschen mit Behinderung wurde kürzliche eine Infoveranstaltungen zum neuen Angebot „HVV hop“ durchgeführt, wo das Verkehrsunternehmen das neue On-Demand-Shuttle noch einmal vorstellte. Und zusammen mit dem Kinder- und Jugendparlament gab es eine Handyschulung für ältere Menschen.

Das soll aber noch lange nicht alles sein. Daher rufen Groth und Schemberger dazu auf, Hinweise zu geben. „Wir brauchen Ihre Unterstützung, denn wir wollen nicht am Thema beziehungsweise an den Themen vorbei arbeiten. Mit anderen Worten: Wo drückt der Schuh? Wo sind die Ärgernisse des Alltags in Ihrem Umfeld?“, fragen sie. Man werde sich dieser Themen dann annehmen und versuchen, mit allen Beteiligten Lösungen zu finden.

Seniorenbeirat: Fahrdienst zur Bankfiliale geht weiter

Wer mag, kann gerne zu den Sprechstunden des Seniorenbeirats kommen – diese finden an jedem dritten Donnerstag eines Monats von 9.30 bis 11 Uhr im Rathaus, Zimmer 1.21, statt. Am gleichen Tag gibt es dann auch immer die öffentliche Sitzung ab 15 Uhr (Zimmer 1.22). Alternativ ist die Interessenvertretung per Mail erreichbar (seniorenbeirat@ehrenamt-hu.de).

Parallel geht auch der Fahrdienst vom Rhen zur VR Bank weiter, den der Beirat und das DRK anbieten. Nächster Termin ist Dienstag, 4. April, dann fährt der Bus um 10 Uhr am Rewe-Parkplatz an der Wilstedter Straße ab. Anmeldungen nimmt Uwe Groth unter 04193/768 64 entgegen.