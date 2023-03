Am Donnerstag verschwand das Wohnmobil auf der Theodor-Fontane-Straße in Norderstedt. Es hat ein Erkennungsmerkmal.

Norderstedt. Die Wohnmobilsaison 2023 geht gerade erst los – aber für einen Norderstedter Mobilcamper ist sie auch schon wieder vorbei. Denn unbekannte Diebe haben ihm sein Wohnmobil vor der Tür gestohlen.

Der Diebstahl trug sich in den Mittagsstunden des Donnerstags zu, wie die Polizei bericht. Das Wohnmobil war von seinem Besitzer auf der Theodor-Fontane-Straße in Norderstedt abgestellt worden. Es handelt sich um das Fiat-Modell R 47 in der Farbe Weiß.

Polizei Norderstedt: „Wacken“-Wohnmobil gestohlen – Wer hat die Diebe gesehen?

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei müssen dann zwischen 12 und 13.30 Uhr die Diebe aufgetaucht sein. Sie verschafften sich Zugang zum Wohnmobil und flüchteten unerkannt mit dem Fiat davon.

Die Polizei taxiert den Schaden durch den Diebstahl auf etwa 36.000 Euro. Nun suchen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg nach Zeugen, die das Wohnmobil oder die Diebe beobachtet haben. Zu erkennen ist das gestohlene Fiat-Modell R 47 an einem „Wacken“-Aufkleber auf der hinteren rechten Hecktür. Offenbar ist der Besitzer des Wohnmobils Fan des weltweit größten Metal-Festivals.

Das Wohnmobil hatte Segeberger Kennzeichen. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet Zeugen, sich unter 04101/20 20 zu melden. Jede Beobachtung kann weiterhelfen.

