Polizei Norderstedt: „Massive Gewalt“ – Täter klauen kostbare Sättel aus Stall

Unbekannte zerstören Stahltüren und dringen in Sattelkammern ein. Stallbesitzerin vermutet organisiertes Verbrechen.

Diebe haben im Reitstall Henry Hatje in Norderstedt Reit- und Dressursättel im Wert von 10.000 Euro gestohlen.

Norderstedt. Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Reitstall Henry Hatje in Norderstedt ein und haben mehrere Reit- und Dressursättel im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen. Vier von fünf Sattelkammern wurden aufgebrochen. Die Stahltüren seien dabei vollkommen zerstört worden, berichtet Stallbesitzerin Alexandra Zimmermann. „Hier wurde massive Gewalt angewendet“, sagt sie.

Die Täter sind zwischen 22 und 8 Uhr in den Stall an der Straße Halloh eingebrochen. „Es wohnt jemand direkt vor Ort“, sagt Zimmermann. Trotzdem habe niemand etwas mitbekommen.

Polizei Norderstedt: „Massive Gewalt“ – Täter klauen kostbare Sättel aus Reitstall

Aus den Kammern seien gezielt wertvolle Markensättel entwendet worden. Die Täter müssen sich im Reitsport auskennen, vermutet Alexandra Zimmermann. „Ich gehe fest davon aus, dass es sich um ein organisiertes Verbrechen handelt“, sagt sie.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schließt nicht aus, dass die Sättel mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Die Beamten bitten um Hinweise. Wer die Tat oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Reitstalls beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter 040/52 80 60 melden.