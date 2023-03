Karl May Spiele: Neuer Old Shatterhand am Kalkberg – Geheimnis ist gelüftet

Wer wird an der Seite von Alexander Klaws („Winnetou“) in diesem Jahr als Old Shatterhand in der Kalkberg-Arena reiten? Nun wurde das Geheimnis gelüftet.

Bad Segeberg. Das letzte große Geheimnis rund um die Besetzung des neuen Abenteuers „Winnetou I – Blutsbrüder“ bei den diesjährigen Karl-May-Spielen in Bad Segeberg ist gelüftet: Als Old Shatterhand und Blutsbruder Winnetous (Alexander Klaws) wird Bastian Semm in der Kalkbergarena reiten.

„Er ist nicht nur ein hervorragender Schauspieler und Reiter, sondern bringt als ehemaliger Titelheld der Störtebeker-Festspiele auf der Insel Rügen auch jede Menge Freilichtbühnen-Erfahrung mit“, teilt Michael Stamp, Sprecher der Karl-May-Spiele mit.

Dienstantritt für Semm und das jetzt komplettierte Ensemble ist bereits in sechseinhalb Wochen – dann starten am Kalkberg die ersten Proben für die neue Saison. Neben Semm und Karl-May-Spiele-Star Alexander Klaws werden dann auch die anderen Hauptrollen Wolfgang Bahro („Santer“), Nadine Menz („Nscho-tschi“), Volker Zack („Sam Hawkens“) und Dustin Semmelrogge („Rattler“) in Bad Segeberg erwartet.

Bastian Semm wird der neue Old Shatterhand bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg - hier in seiner Rolle als Klaus Störtebeker bei den Festspielen auf der Insel Rügen.

Foto: Wikipedia

Shatterhand Bastian Semm (44) ist gebürtiger Bochumer. Fünf Sommer lang verkörperte er bei den Störtebeker-Festspielen auf der Insel Rügen die Titelrolle. Bei seinem Abschied wurde er dort traditionell geköpft – und zwar auf Betreiben von Simon von Utrecht alias Nicolas König. Ihn trifft Semm nun am Kalkberg als Regisseur wieder.

Semm feierte Erfolge als Theaterschauspieler, etwa als „Peer Gynt“ bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel und als „Hamlet“ bei den Bad Hersfelder Festspielen. Bekanntheitsgrad bei einem bundesweiten Publikum erlangte er im TV als „Martin Vogt“ in der ARD-Serie „Verbotene Liebe“. Außerdem drehte er unter anderem für „Freundinnen – jetzt erst recht“ (RTL), „Der Staatsanwalt“ (ZDF), „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ (RTL), die ZDF-SOKOs in München und Leipzig sowie zuletzt als gefährlicher Stalker „Casper Seitz“ in „Alles was zählt“ (RTL).

Singen kann Old Shatterhand auch. Passenderweise ist Country sein Ding. Seit zehn Jahren tourt Semm mit seinem Solo-Programm „Cash – a singer of songs“ in Deutschland, in dem er die Klassiker der Legende Johnny Cash interpretiert.

Joshy Peters, der Rekord-Shatterhand, wird jetzt Winnetous Vater

Joshy Peters, hier als Missouri-Blenter in der Aufführung 2016, wird in diesem Jahr Winnetous Vater Intschu-tschuna spielen.

Foto: Knittermeier

Eine Karl-May-Spiele-Legende hingegen ist Joshy Peters. Keiner spielte den Shatterhand öfters als er unter dem Kalkberg. In der letzten Saison verkörperte er ebenso wirkmächtig den Gangsterboss Butler. In seiner 29. Karl-May-Spielzeit wechselt er nun die Seiten und wird Winnetous Vater Intschu-tschuna verkörpern. Diese Rolle kennt er bereits aus der Spielzeit 2007.

Ein Publikumsliebling, der 2022 den Corona-geplagten Alexander Klaws zwölfmal als Winnetou vertreten hatte und durchaus auch als Shatterhand gehandelt worden war, wird in diesem Jahr in einer ganz neuen Rolle dabei sein: Sascha Hödl gibt den „Dunklen Hirsch“, den kriegerischen Häuptlingssohn Pida vom Stamme der Kiowas. Den hat es am Kalkberg seit über 35 Jahren nicht mehr gegeben. Hödl wird in seiner vierten Spiele-Saison als als Feind Winnetous auftreten und sich packende Kämpfe mit dem berühmten Apachen liefern.

Sascha Hödl, der Aushilfs-Winnetou, wird zum „Dunklen Hirsch“

Sascha Hödl gab 2022 zwölf Aufführungen lang den Winnetou, in Corona-Vertretung für Alexander Klaws. 2023 spielt er den „Dunklen Hirsch“, den kriegerischen Häuptlingssohn Pida vom Stamme der Kiowas.

Foto: Karl May Spiele Segeberg

„Vor einer ganz besonderen Herausforderung steht Harald P. Wieczorek, der vor sage und schreibe 44 Jahren zum ersten Mal in Bad Segeberg aufgetreten ist und im nunmehr sechsten Jahrzehnt am Kalkberg mitwirkt“, teilt Michael Stamp mit. „Er übernimmt nicht nur die berühmten Rollen des Weißen Lehrers Klekih-petra und des unbarmherzigen Kiowa-Häuptlings Tangua, sondern stellt sogar Schriftsteller Karl May höchstpersönlich dar.“

Freuen dürfen sich die Karl-May-Fans auf das legendäre „Kleeblatt“, das erstmals seit über 20 Jahren wieder am Kalkberg zu sehen sein wird. Damit ist das ulkige Trio Sam Hawkens mit seinen Freunden Dick Stone und Will Parker gemeint.

Comedian Volker Zack darf seine Traumrolle Sam Hawkens spielen

Volker Zack darf bei den Karl-May-Spielen seine Traumrolle Sam Hawkens spielen.

Foto: Chris Gonz

Für Volker Zack (52) ist das Engagement bei den Karl-May-Spiele ein Kindheitstraum: „Ich freue mich sehr auf die Karl-May-Spiele. Karl May ist Kindheit und Sam Hawkens ist natürlich eine Traumrolle.“ Der Comedian, vielseitige Schauspieler und ausgebildete Musiker (Flöte und Cello) brachte fünf Staffeln lang das Fernsehpublikum auf Sat.1 in seiner Show „Zack! Comedy nach Maß“ zum Lachen.

Doch Zack kann auch ganz anders: Kultregisseur Quentin Tarantino verpflichtete ihn für den Welterfolg „Inglourious Basterds“. Ebenso wirkte Volker Zack im Politthriller „Das Leben der Anderen“ mit. Zuletzt sah man ihn in „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“, in „Die Känguru-Chroniken“ und „Die Känguru-Verschwörung“. Mit 1,56 Metern Körpergröße, den wuscheligen grauen Haaren und den verschmitzt blitzenden Augen ist er genau der Richtige für die Rolle des Sam Hawkens.

Kalkberg-Neuling Livio Cecini kommt aus der Schweiz

Livio Cecini spielt bei den Karl-May-Spiele Bad Segeberg den Will Parker, Kumpel von Sam Hawkens.

Foto: Crew United

Ein neues Gesicht in Bad Segeberg – aber ein Schauspieler mit sehr viel Theatererfahrung ist Livio Cecini. Er gibt als „Will Parker“ sein Karl-May-Debüt am Kalkberg. Der Westmann hat ein goldenes Herz und will vor allem eines: alles richtig machen. Dabei strengt er sich so sehr an, dass viele seiner Bemühungen in kleinen oder größeren Katastrophen enden.

Cecini stammt aus Winterthur in der Schweiz. Seit 20 Jahren ist er in einem ständigen Wechsel zwischen Sprech- und Musiktheater auf Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum zu erleben – und seine Vielseitigkeit ist atemberaubend. Er spielte die männliche Hauptrolle im Broadway-Klassiker „Chicago“, sang in der Operette „Der Bettelstudent“ am Staatstheater am Gärtnerplatz in München und trat in Bad Hersfeld mit einem lebenden Huhn namens „Hanny“ in der Uraufführung „Carmen – ein deutsches Musical“ auf.

Wolfgang Bahro und Dustin Semmelrogge – die Abteilung „Drecksack“

TV-Fiesling Wolfgang Bahro spielt 2023 den legendären Wildwest-Schurken Santer.

Foto: Frank Knittermeier

Sein Bühnenpartner als Dick Stone wird von Schauspieler Stephan A. Tölle verkörpert. Für ihn wird es die achte Saison bei den Karl-May-Spielen. Am Kalkberg ist er fast immer auf das komische Fach abonniert – so auch diesmal. Oft sieht ihn aber auch im Fernsehen. Als Bestattungsunternehmer „Herr Töteberg“ gehört er zu den Publikumslieblingen in der ARD-Erfolgsserie „Nord bei Nordwest“.

Die Abteilung „Drecksack“ unter dem Kalkberg übernehmen zwei Herren. Zum einen Wolfgang Bahro (62), der sich als fieser Rechtsanwalt Jo Gerner in „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ seit 30 Jahre in der deutschen Fernsehlandschaft keine Freunde macht. Und Dustin Semmelrogge, Sohn der legendären Kodderschnauze und „Das Boot“-Legende Martin Semmelroge. Bahro wird den

Dustin Semmelrogge wird am Kalkberg den Gangster Rattler geben.

Foto: Gregor Sticker

Gangsterboss Santer spielen und Semmelrogge den Gangster Rattler.

Seit Jahrzehnten ist Dustin Semmelrogge im Fernsehen, im Kino und im Theater erfolgreich. Zusammen mit seinem Vater spielte er im Kultfilm „Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding“ mit Diether Krebs und Ralf Richter. Es folgten Rollen im „Großstadtrevier“, in „Hallo, Onkel Doc!“ und „Unter uns“ als Anführer einer Schülergang. In „Ritas Welt“ mit Gaby Köster gehörte er als Azubi zur Stammbesetzung.

Karl-May-Spiele: Nadine Menz sorgt als Nscho-tschi für Lieblichkeit

Last but not least – bei soviel Boshaftigkeit braucht es natürlich ein liebliches Gegengewicht. Und das wird Nadine Menz sein, die als Winnetous Schwester Nscho-tschi bezaubern möchte. Wie man mit Jo Gerner umgeht, das weiß Menz durch ihre Rolle in „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“. Sie spielte aber auch In TV-Serien wie „Unter uns“ oder „Lena Lorenz“.

Nadine Menz (32) übernimmt in der Inszenierung „Winnetou I - Blutsbrüder“ die Rolle von Winnetous Schwester Nscho-Tschi, die sich in Old Shatterhand verliebt.

Foto: Frank Knittermeier

Nscho-tschi ist die große Liebe von Old Shatterhand – was uns zurück zu Bastian Semm führt und der Tatsache, dass dieser mit der großen Liebe in der großen Freilichtarena schon ganz viel Erfahrung hat. Aufsehen erregte er 2015, als er als Störtebeker-Darsteller seiner Kollegin Claudia Gaebel vor 8000 Zuschauern auf der Naturbühne Ralswiek mit fettem Rosenstrauß einen romantischen Heiratsantrag machte.

Ob sich das am Kalkberg wiederholen könnte? Extrem unwahrscheinlich. Nadine Menz ist mit Ex-Fußballprofi Sascha Bigalke verheiratet. Und Bastian Semm und Claudia Gaebel sind immer noch zusammen und haben Nachwuchs.

Premiere feiert „Winnetou I – Blutsbrüder“ am Sa, 24.6., 20.30. Gespielt wird bis zum 3.9., jeweils donnerstags, freitags und sonnabends, 15.00 und 20.00 sowie sonntags, 15.00. Tickets unter www.karl-may-spiele.de