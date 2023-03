Karl-May-Spiele: Einmal an der Seite von Alexander Klaws spielen

Karl-May-Spiele Einmalig: Wer will an der Seite von Alexander Klaws spielen?

Bad Segeberg. Einmal an der Seite von Alexander Klaws sowie den GZSZ-Stars Wolfgang Bahro und Nadine Menz zusammen auftreten – diese Chance haben die Komparsen bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Für das Stück „Winnetou I – Blutsbrüder“ werden 35 Frauen und Männer gesucht, die in die Rolle von Krieger und Squaws, Arbeiter und Saloonladies schlüpfen möchten.

„Was wäre ein Häuptling ohne Stamm? Was wäre ein Eisenbahnercamp ohne Arbeiter? Wir haben viele Rollen zu vergeben – und wir freuen uns auf tolle Bewerbungen!“, so Geschäftsführerin Ute Thienel. Zu den Aufgaben der Komparsen gehören temperamentvolle Tänze, wilde Schlägereien und der Auftritt in prächtigen Zeremonien. Eine Bewerbung ist über die Website www.karl-may-spiele.de möglich.

Karl-May-Spiele: Wer will an der Seite von Alexander Klaws auftreten?

Worauf es bei den Kandidaten ankommt: „Wer zu unserem Team gehören möchte, muss mindestens 16 Jahre alt und sportlich fit sein. Eine wichtige weitere Voraussetzung ist auch, dass man genügend Zeit für die Probenarbeit und die 72 Vorstellungen mitbringt“, sagt Ute Thienel.

Die Proben unter Leitung von Regisseur Nicolas König beginnen am Montag, 22. Mai. Bis zur Premiere am 24. Juni wird im Freilichttheater am Kalkberg täglich geprobt – werktags überwiegend in den Abendstunden und an den Wochenenden ganztägig.

Die Komparsen treten in verschiedenen Szenen auf – wie hier bei einer Pueblo-Szene.

Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Komparse bei den Karl-May-Spielen: „Ein unvergleichliches Ergebnis.“

Die Vorstellungen laufen bis zum 3. September jeweils donnerstags bis sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. „Ein Sommer bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg ist ein unvergleichliches Erlebnis, das man nie vergisst. Wir freuen uns über neue Mitglieder in unserer großen Karl-May-Familie!“, so Geschäftsführerin Thienel.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Komparsen treten vor bis zu 7700 Zuschauern auf und spielen an der Seite von Alexander Klaws als Winnetou, Wolfgang Bahro als Gangster Santer, Nadine Menz als Winnetous Schwester Nscho-tschi, Dustin Semmelrogge als Revolverheld Rattler und Volker Zack als Westmann Sam Hawkens.

Karl-May-Spiele: An der Seite von Alexander Klaws vor 7700 Zuschauern spielen

Nachdem die Auswahl der Komparsen im vergangenen Jahr coronabedingt nicht bei einem zentralen Casting, sondern über Fragebögen und Einzelgespräche erfolgte, hält man auch in dieser Saison an dem Konzept fest. „Es hat sich herausgestellt, dass diese Art des Castings für uns deutlich zielführender ist“, sagt Produktions- und Spielleiter Stefan Tietgen. „Wir können die Bewerberlage im Vorfeld besser sondieren und widmen den Kandidaten, die wir zum Gespräch bitten, deutlich mehr Zeit.“

Die Bewerber sollten online einen Fragebogen ausfüllen und ihn mit einem Porträtfoto und einem Ganzkörperbild bis spätestens Sonntag, 19. März, an die Kalkberg GmbH senden. Besondere Fähigkeiten wie Theater- und Bühnenerfahrung sowie Kenntnisse in den Bereichen Tanz, Sport und Kampfsport seien Pluspunkte, aber keine zwingenden Voraussetzungen, heißt es.

Das Stück „Winnetou I – Blutsbrüder“ hat am Sonnabend, 24. Juni, ab 20.30 Uhr Premiere und läuft bis zum 3. September. Vorstellungen sind: donnerstags bis samstags ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Karten gibt es online auf www.karl-may-spiele.de