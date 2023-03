Wetter Norderstedt: Schnee und Sonne – Am Wochenende erwartet uns Wundertüte

Norderstedt. Der März endet, der April beginnt – das Wetter in Norderstedt passt bestens dazu. Denn es gibt eine echte Wundertüte an Witterungsverhältnissen – fast alles ist dabei. Generell wird es in den kommenden Tagen „relativ unbeständig, bei relativ kühlen Temperaturen“, sagt Andreas Tschapek, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Trotzdem kann man am Wochenende auch auf Sonne hoffen.

„Der Freitag startet noch trocken. Aber ab dem Vormittag setzt dann Regen ein, der den ganzen Tag lang anhält“, sagt Andreas Tschapek. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad. Nachts sinken sie auf 6 Grad ab.

Wetter Norderstedt: Schnee und Sonne – Am Wochenende erwartet uns eine Wundertüte

Ähnlich dann der Sonnabend: „Wechselhaft, mit Regen und Sprühregen“, prognostiziert Andreas Tschapek, bei nur noch 8 Grad. Immerhin: Gegen Abend lässt der Regen nach. In der Nacht zu Sonntag fallen die Temperaturen dann sogar auf 0 Grad.

Am Sonntagvormittag soll es sogar Schnee geben, der später in Regen übergeht. Es ist 7 bis 8 Grad kalt. Allerdings wird der Tag dann ab dem späten Nachmittag „freundlich und sonnig“.

Wetter Norderstedt: Am Meer ist die Chance auf Sonne größer

Wer einen Ausflug an die Nord- oder Ostsee plant, kann mit besserem Wetter rechnen. „Je weiter man nach Norden fährt, desto eher sieht man auch am Sonnabend die Sonne“, sagt Andreas Tschapek. Das gelte auch für den Sonntag. Allerdings könne es am Meer windig werden, besonders am Sonnabend.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit etwas Glück hat das sehr durchwachsene Wetter in Norderstedt dann kommende Woche ein Ende. „Ab Montag macht sich vermehrter Hochdruckeinfluss bemerkbar“, sagt Andreas Tschapek.