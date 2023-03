Polizei fahndet in Norderstedt nach radfahrendem Autoknacker mit langen grauen Haaren. Wo die Tatorte in der Stadt waren.

Norderstedt. Die Polizei Norderstedt fahndet nach einem Fahrradfahrer, der in Norderstedt gezielt Autos auf den Parkplätzen von Friedhöfen aufbricht. Am Wochenende wurde zwei Taten von Geschädigten angezeigt.

Erster Tatort war am Sonnabendmittag der Friedhof Garstedt in Norderstedt. Als zwei Besucher des Friedhofs um 12.40 Uhr zu ihrem an der Kirchenstraße geparkten VW Golf Plus zurückkehrten, sahen sie aus der Entfernung einen etwa 45-jährigen Mann mit langen grauen offenen Haaren und brauner Jacke an dem Fahrzeug, der sich kurz darauf mit einem Herrenrad in Richtung Ochsenzoller Straße entfernte.

Polizei Norderstedt: Pietätlos! Krimineller bricht Autos von Trauernden auf

Kurz darauf bemerkten die Geschädigten die zerstörte Scheibe der Beifahrertür und das Fehlen einer Handtasche aus dem Fußraum. Die Fahndung im Stadtgebiet nach dem etwa 1,80 Meter großen und kräftigen Mann auf dem Fahrrad verlief bislang erfolglos.

Eine weitere Tat – allerdings erfolglos – wurde auf dem Parkplatz des Friedhofes Friedrichsgabe am Meisenkamp gemeldet. Zwischen 11.20 und 12.10 Uhr wurde dort die Scheibe eines Hyundais beschädigt, offensichtlich bei einem Einbruchsversuch. Allerdings wurde nichts gestohlen.

Polizei Norderstedt: Niemals Wertsachen im Auto lassen – auch nicht versteckt

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet unter 040/52 80 60 um Hinweise zur Identität des Flüchtigen. Die Polizei erinnert daran, Wertgegenstände in keinem Fall, auch nicht versteckt, im Auto zurückzulassen. Das Diebesgut ist meist zudem vom Versicherungsschutz ausgenommen. Auch Navigationsgeräte sollten nicht im Wagen zurückgelassen werden. Selbst die Halterung sollte entfernt werden. Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnanschrift oder Hausschlüssel sollten nie im Fahrzeug bleiben. Zum Diebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

