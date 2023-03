Entlang der Ohechaussee in Norderstedt gilt ab sofort auf rund zwei Kilometern Länge von 22 bis 6 Uhr Tempo 30. Ein weiterer Bereich befindet sich an der Segeberger Chaussee - es handelt sich Maßnahmen im Sinne des Lärmschutzes.

Norderstedt. Ungefähr zwei Wochen nach der Ankündigung sind die beiden neuen Tempo-30-Zonen in Norderstedt in die Tat umgesetzt worden. Entlang der Ohechaussee gilt ab sofort auf zwei Kilometern Länge zwischen In de Tarpen und Am Tarpenufer von 22 bis 6 Uhr eine entsprechende Geschwindigkeitsbeschränkung. Hiervon profitieren die Anwohnerinnen und Anwohner von 117 Grundstücken.

Der zweite Bereich ist auf der Segeberger Chaussee zwischen Glashütter Kirchenweg und Fuchsmoorweg, ungefähr 300 Meter (Hausnummern 242 bis 258). Und die Schilder am Rande der Hauptverkehrsachsen besagen es bereits: Die Stadt will mit dieser Maßnahme den Lärmschutz verbessern.

Tempo 30: Neue Zonen in Norderstedt sind jetzt offiziell

„Nachts ist es zumutbar. Es ist immer eine Abwägung zwischen den Menschen, die dort wohnen, und denen, die dort zügig durchkommen müssen. Von 22 bis 6 Uhr sind wir nicht im Bereich von Berufsverkehr. Wir wollen, dass der Verkehr fließt, aber wir wollen auch Bürger schützen, damit diese gut schlafen können“, hatte Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder kürzlich gesagt.

Zunächst wird es eine Übergangszeit geben, bis sich die neue Regelung herumgesprochen hat und die Verkehrsteilnehmer Bescheid wissen. Anschließend dürfte nachts aber „Susi“, das mobile Blitzgerät der Stadt, verstärkt zum Einsatz kommen.

Norderstedt: Es gibt fünf weitere Lärmschutzbereiche

Grundlage ist der Lärmaktionsplan. Fachfirmen hatten die Lärmbelastung untersucht – nächtlich dürfen im Schnitt 60 Dezibel nicht überschritten werden. Vergleichbare Tempo-30-Abschnitte gibt es in der Stadt bereits einige – auf der Ochsenzoller Straße (von Ohechaussee bis Tannenhofstraße), der Tangstedter Landstraße (jeweils 22 bis 6 Uhr), auf der Niendorfer Straße ganztags (von Kirchenstraße bis Ochsenzoller Straße).

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das angeordnete Tempo 50 auf der Oadby-and-Wigston-Straße fällt ebenso unter den Lärmschutz. Und auch die Poppenbütteler Straße hat nachts Tempo 30 zwischen Großer Born und Glashütter Damm – das wird laut Verwaltung noch in diesem Frühjahr ausgeweitet. Weitere Details und einen Zeitplan gibt es hier aber bislang nicht.