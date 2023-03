Lust auf Gemeinschaft? Das Netzwerk Norderstedt bietet Ausflüge in den Forst an. Was geboten wird und wo man sich anmeldet.

Das Netzwerk Norderstedt bricht jetzt zweimal im Monat zu Wanderungen in den Wald bei Norderstedt auf. Wer will, kann mitwandern!

Norderstedt. Die Menschen in Norderstedt zusammenbringen – das will das Netzwerk Norderstedt (NeNo). Denn ist gibt viele Dinge, die in Gemeinschaft mehr Spaß machen als alleine. Zum Beispiel ein ausgedehnter Spaziergang im Wald. Genau diese regelmäßigen Ausflüge in den Forst bietet das Netzwerk nun an.

Die Idee entstand unter Aktiven des Netzwerkes, die sich regelmäßig in den wärmeren Tagen auf den „Grünen Stühlen“ im Moorbekpark zum Klönen trafen – auch so eine Gemeinschafts-Idee des Netzwerkes. Doch im Herbst 2022 stellten sich die Nutzerinnen und Nutzer die Frage, wo man sich denn im Winter treffen könnte.

Norderstedt: Wandern im Wald – und dabei die Nachbarn kennenlernen

Laden zum gemeinsamen Wandern in den Wald in Norderstedt ein (v. l.): Hannelore Kramer, Bärbel Joppien und Mechthild Wilsmann.

Foto: NeNo

Der Vorschlag, sich regelmäßig an der frischen Luft wurde zu treffen, wurde für gut befunden. Bärbel Joppien, Koordinatorin von NeNo, stellt nun das Projekt vor: Zwei Mal im Monat, immer am 1. und 3. Donnerstag, gehen Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Netzwerk gemeinsam Wandern in den Wald.

Am 1. Donnerstag im Monat werden dabei unterschiedliche Atemübungen zum Nachmachen von der NeNo–Nachbarin Hannelore Kramer vorgestellt. Aus Erfahrung kann gesagt werden, dass das tiefe Luftholen und langsame Ausatmen im Wald Körper und Seele entspannt.

Atem- und Dehnübungen werden gezeigt – zum Nachmachen

Am 3. Donnerstag im Monat liegt der Schwerpunkt auf Dehnübungen, die an einem schönen Platz im Wald von von der Nachbarin Mechthild Wilsmann gezeigt werden. Danach kann in lockerer Haltung der Heimweg angetreten werden.

Eingeladen zum Mitmachen sind alle Menschen, die gerne in fröhlicher Runde ganz unkompliziert Nachbarinnen und Nachbarn aus Norderstedt besser kennenlernen wollen. Lockere und wetterfeste Kleidung ist von Vorteil. Die Veranstaltung fällt nur bei Dauerregen aus.

Treffpunkt ist immer um 11 Uhr der Parkplatz am Blockheizkraftwerk vor dem Müllberg an der Oadby-and-Wigston-Straße, zu erreichen über die Holzbrücke. Um die Organisation zu erleichtern, wird um Anmeldung gebeten bei Cornelia Büchner unter 0160/91 55 35 05 oder NeNoMitte@gmx.de.

Norderstedt: Netzwerk fördert das Kennenlernen in den Stadtteilen

NeNo, das Netzwerk Norderstedt ist eine Initiative mehrerer sozialer Institutionen, um Seniorinnen und Senioren zu unterstützen und es fördert seit 2012 in vielfältiger Weise nachbarschaftliche Begegnungen.

Der Schwerpunkt liegt in den „Nachbarn für Nachbarn-Gruppen“ in allen Stadtteilen Norderstedts. Es gibt bis heute 17 Gruppen mit fast 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, vorwiegend im Alter 60+, die sich monatlich in ihren Gruppen treffen. Die Teilnahme an den Gruppen ist kostenfrei.

In den NeNo-Gruppen lernen sich Nachbarinnen und Nachbarn aus ihrem Stadtteil kennen, gestalten zusammen Freizeit und bringen ihre Interessen ein. Nachbarschaftliche Hilfe kann bei Bedarf gegenseitig gegeben werden. Der gemeinsame Einsatz für eine gute Nachbarschaft fördert ein selbstbestimmtes Älterwerden.

Alle Infos zum Netzwerk Norderstedt (NeNo) unter 040/523 67 53 oder www.neno-norderstedt.de