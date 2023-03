Henstedt-Ulzburg: Fünf Stunden Camping, Freizeit, regionale Spezialitäten

„HU erwacht“ ist am Sonntag das Motto in Henstedt-Ulzburg. Im Gewerbepark ist dann eine Menge geboten für die Frühjahrssaison.

Mit dem Frühjahr startet auch die Camping-Saison im Norden. In Henstedt-Ulzburg stellen einige Vermieter ihre Modelle vor.

Henstedt-Ulzburg. Der Verein „Henstedt-Ulzburg bewegt“ belebt seine Veranstaltung „HU erwacht“ wieder. Und das mit einem neuen Konzept für alle, die nach dem Winter endlich in den Frühling durchstarten wollen: „Camping, Urlaub, Freizeit & Regionales“. Es ist also fast schon eine Messe, die am kommenden Sonntag, 2. April, von 12 bis 17 auf dem großen Parkplatz vor Marktkauf im Gewerbepark stattfinden wird.

Die Mischung soll eine breite Masse an Besuchern ansprechen. „Wir waren begeistert, dass innerhalb weniger Tage 24 Anbieter für dieses Event zugesagt haben und wir einen tollen Mix gefunden haben, der sich dann jährlich erweitern lässt“, sagt Sonja Werner, Vorstandsmitglied des veranstaltenden Vereins.

Henstedt-Ulzburg: Fünf Stunden Camping, Freizeit und regionale Spezialitäten

So werden sich drei Vermieter von Wohnmobilen präsentieren, Anbieter für Elektroautos und E-Bikes. Der HVV wird seinen On-Demand-Service für den öffentlichen Nahverkehr in Henstedt-Ulzburg („HVV Hop“) noch einmal vorstellen. Ideen für Kurzreisen, darunter auch ausdrücklich barrierefrei, sind Thema. Der ADFC und der Beirat Inklusion sind dabei, dazu „Radeln ohne Alter“ mit einer Rikscha.

Der Seniorenbeirat wird über seine Aktivitäten informieren und sammelt dazu Lego- und Duplosteine für Rampen, die der Verein BürgerAktiv im Sinne barrierearmer Zugänge baut. Und die Fun-Arena baut für die kleinen Gäste eine Hüpfburg auf.

Henstedt-Ulzburg: Bier aus dem Ort, Käse, Brot und verkaufsoffener Sonntag

Das Henstedt-Ulzburger Unternehmen Stehr Bräu stellt sein lokales Bier vor, der Hofladen Kattendorf bringt frisches Obst und Gemüse mit, „Käse-Thiele“ einen elf Meter langen Wagen, der sonst auf dem Isemarkt steht. Beim Hof May gibt es Rapsöl aus Henstedt-Ulzburg, die Imker der „Bienenhüter“ haben Honig im Angebot, „Leidenschaft Brot“ Backwaren und Brote.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Parallel ist in Henstedt-Ulzburg ein verkaufsoffener Sonntag, bei dem viele Geschäfte sich mit eigenen Aktionen beteiligen wollen. „Wenn das Wetter halbwegs passt, dann werden wir Henstedt-Ulzburg mal wieder anständig bewegen“, sagt Frank Bueschler, stellvertretender Vorsitzender des Vereins.

Infos und Lageplan: hu-erwacht.de