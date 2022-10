Lesung: Liebe, Krimi, Familiendrama – das neue Buch von Rena Brauné

Die Autorin ist am 15. Oktober zu Gast in der Garstedter Bücherei. Worum es in ihrem Werk „Die Täuschung“ geht.

Norderstedt. Kaum ist ihr Buch „Die Insulaner“ erschienen, legt Rena Brauné schon mit „Die Täuschung“ das nächste Buch bei Books on Demand vor. Es ist wieder eine Mischung aus Krimi, familiären Abgründen und persönlichem Erleben der Autorin. Am Sonnabend, 15. Oktober, stellt Brauné ihren neusten Roman in der Stadtbücherei Garstedt, Europaallee 36, vor und lädt zu Kaffee und Keksen ein. Die Musik dazu macht der Norderstedter Gitarrist Jack Nuguid.

„Mit seiner Gitarrenmusik ist Jack Nuguid eine ideale Ergänzung, denn in meinem neuen Buch spielt Musik eine große Rolle“, sagt Rena Brauné, die mit bürgerlichem Namen Renate Kraus heißt, Schmuckdesignerin ist und mit ihrem Ehemann 16 Jahre in einem abgelegenen Tal in Portugal lebte. Mittlerweile leben die beiden wieder in Norderstedt.

Norderstedt: Liebe, Krimi, Familiendrama – das neue Buch von Rena Brauné

Jack Nuguid spielt Titel wie „Bella Bimba“, „Autumn Leaves“, „And I Love Her“ bis zu „Que sera, sera“, die auch in Rena Braunés Buch eine Rolle spielen. „Oft fragte ich mich, wie können Menschen so blind sein und nichts von den Gemeinheiten anderer merken“, so beschreibt Rena Brauné den Anlass für ihr neustes Buch. Aber wenn Liebe im Spiel sei, würden viele Menschen oft zu spät merken, dass sie getäuscht werden.

Auch in „Die Täuschung“ spart Rena Brauné nicht mit Bösartigkeit und Liebesleid, Familiendrama und Hinterlist bis zum Mord. Paul Roosen ist seit seiner Jugend in Bella verliebt. Sie aber zieht seinen Freund Gerd vor, einen krankhaft eifersüchtigen Mann. Er verfolgt Paul und bringt sogar dessen Familie in Gefahr. Er schlägt und beleidigt Bella, aber sie hält zu ihm wie so manche Frau, die vor Liebesblindheit nicht den schlechten Charakter des Menschen sehen will, der sie misshandelt.

Paul flieht nach Italien und findet dort endlich Ruhe und Muße zum Bücher-Schreiben. Er wird als Autor bekannt und kann von der Schriftstellerei gut leben. Acht Jahre später kehrt er nach Hause zurück, denn Bella ist in einen Mord verwickelt, und er will seiner Jugendliebe trotz allem unbedingt helfen. Ob es ihm gelingt? Oder gerät er sogar in Lebensgefahr? Wie ergeht es seinen Eltern? Schafft er es, sie mit zu sich nach Italien zu nehmen?

Lesung mit Musik, Sa 15.10., 16.00, Stadtbücherei Garstedt, Lesereihe „80 m² Garstedt“, Europaallee 36, Eintritt frei. Rena Brauné „Die Täuschung“, Books on Demand (BoD), für 12,95 Euro im Buchhandel.