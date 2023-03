Experte spricht auf Einladung der Norderstedter Grünen im Rathaus. Der Vortrag ist kostenlos. Was die Themen sind.

Norderstedt Vortrag: Wie geht man eine energetische Sanierung an?

Norderstedt. Auf Einladung der Norderstedter Grünen wird ein Berater der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein am Donnerstagabend im Rathaus einen Vortrag halten. Das Thema: Energetische Sanierung. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

„Es ist bekannt, dass Heizungen für einen großen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Die hohen Energiepreise haben ein Übriges getan, dass die Nachfrage nach fachlicher Beratung und Bauausführung stark gestiegen ist“, heißt es in der Mitteilung der Grünen. Und weiter: „Es gibt aber Möglichkeiten mit kleinen Schritten anzufangen und dabei auch schon Fortschritte zu erzielen.“

Norderstedt: Vortrag – Wie geht man eine energetische Sanierung an?

Die Grünen in Norderstedt haben deshalb den Energieberater Bert Jenner eingeladen. „Energetische Sanierung Schritt für Schritt“ ist das Thema seines Vortrags. Zu den Inhalten heißt es: „Das Dachgeschoss ist im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt? Die Außenwand schimmelt? Rohrleitungen im Keller heizen die Garage unter dem Haus mit? Dafür gibt es Lösungen. Auch kleine Veränderungen senken Energiekosten und erhöhen den Wohnkomfort.“

In seinem Vortrag informiert Jenner darüber, wie man mit Eigenleistung und geringem Aufwand die Wärme besser im Haus halten und Heizkosten senken kann. Dazu gibt es Tipps für die geschickte Nutzung von Förderprogrammen für größere Modernisierungen. Denn es tue sich etwas in der Förderlandschaft, teilen die Grünen mit. So seien seit Jahresbeginn auch Eigenleistungen wieder förderbar.

Vortrag „Energetische Sanierung Schritt für Schritt“, Do 30.3., 19 Uhr, Sitzungsraum 2 des Norderstedter Rathauses, Rathausallee 50, Norderstedt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.