Kassenärztliche Vereinigung will angespannte Situation in den Praxen entspannen. Wie das neue Portal funktioniert.

Norderstedt. Die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein (KVSH) hat ein digitales Portal freigeschaltet, mit dem hausärztliche Praxen für Patientinnen und Patienten dringende Termine in Facharztpraxen buchen können. Innerhalb einer Woche wurden landesweit mehr als 13.000 Facharzttermine bereitgestellt, die nun bebucht werden können. Das neue Portal ermöglicht, einen freien Termin bei einem dem Wohn- oder Arbeitsort des Patienten nächstliegenden Arzt der gesuchten Fachrichtung zu buchen.

Praxen seien in Schleswig-Holstein überlastet, die Personalsituation angespannt, so die KVSH. „Umso wichtiger ist es, Patienten nach der Dringlichkeit ihrer Beschwerden gezielt zu nötigen Behandlungen zu steuern.“ Dies geschehe optimal in Absprache mit dem Hausarzt. Bei Vermittlung erhält der Patient eine Praxisanschrift und eine feste Uhrzeit. Auf die Überweisung wird ein Code gedruckt, mit dem sich der Patient in der Facharztpraxis identifiziert.

Ärzte Kreis Segeberg: Neues digitales Portal vermittelt dringende Facharzttermine

„Die hausärztlichen Praxen werden die Patienten dringlich bitten, diese für sie speziell vermittelten Termine tatsächlich wahrzunehmen. Leider war dies bei Vermittlung über die Terminservicestelle in etwa 20 Prozent aller Fälle bisher nicht der Fall“, sagt die Vorstandsvorsitzende der KVSH, Dr. Monika Schliffke. „Wir hoffen, dass die persönliche, direkt mit dem Patienten abgesprochene und nach seiner Wahl getroffene Vermittlung nun nicht länger zu Leerzeiten in den Facharztpraxen führt.“

Neben diesem neuen Portal steht der Bevölkerung unverändert die Terminservicestelle zur Verfügung, die haus- und fachärztliche sowie psychotherapeutische Ersttermine innerhalb einer Frist von maximal vier Wochen bereitstellt. Der Terminservice ist online zu erreichen unter www.116117.de/de/terminservice.php oder über die Telefonnummer 116117.

Ärzte Kreis Segeberg: Viele Fachärzte bieten noch Offene Sprechstunden an

Augenärzte, Chirurgen, Frauenärzte, HNO-Ärzte, Hautärzte, Orthopäden und Nervenärzte bieten dazu unverändert pro Woche fünf Stunden sogenannte Offene Sprechstunden ohne vorherige Terminabsprache an. Die Zeiten dazu sind pro Praxis unter arztsuche.kvsh.de zu finden oder sind an den Praxen ausgehängt.

In der Offenen Sprechstunde finden Erstuntersuchungen zur zeitnahen Einschätzung von Beschwerden und deren Dringlichkeit statt. Abhängig vom Patientenaufkommen kann es zu längeren Wartezeiten in der Praxis kommen.