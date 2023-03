Brot, Wein, Salate und mehr: Am 1. April gibt es zahlreiche Verkostungsstände. Was das Gut an dem Tag noch bietet.

Tangstedt. Das Gut Wulksfelde in Tangstedt ist ein beliebtes Ausflugsziel, besonders an Wochenenden. Nun gibt es am 1. April eine besondere Veranstaltung rund um die Bio-Produkte des Hofladens. Der Name: „Genusstag“. Weitere Veranstaltungen kehren aus der Winterpause zurück, es können Pflanzen und Ostergestecke gekauft und Eier gesucht werden.

Der Hofladen hat für den Genusstag eine Auswahl an Bio-Herstellern eingeladen, die im Hofladen an Verkostungsständen ihre Produkte anbieten werden. Und der Hofladen bietet auch die eigenen Spezialitäten vom Gut an, wie Brot aus der Bäckerei, Wurstwaren und Feinkostsalate.

Tangstedt: Bio-Produkte probieren – Gut Wulksfelde lädt zum „Genusstag“

Gut Wulksfelde: Der Hofladen.

Foto: Gut Wulksfelde/D. Antonio

Auch das Restaurant Gutsküche von Spitzenkoch Matthias Gfrörer wird mit einem Stand vertreten sein und dort Kreationen für das Kochen zu Hause zeigen. Außerdem ist der Hauswinzer des Guts Wulksfelde mit einem Stand vertreten, nämlich das Demeter-Weingut Fuchs-Jacobus aus dem Nahetal.

Der Genusstag soll zeigen, „wie abwechslungsreich und lecker die Bio-Küche ist“, heißt es vonseiten der Veranstalter. Und weiter: „Genießen ist ausdrücklich erwünscht.“ Der Genusstag ist kostenfrei und findet während der normalen Öffnungszeit statt, die an dem Tag extra verlängert wurde.

Osterkränze im Hofladen, Pflanzenmarkt in der Gärtnerei

Wer schon mal einen Osterkranz kaufen möchte, wird auch fündig. Denn am Freitag, 31.3., und auch am Sonnabend, 1.4., ist die Floristin Nadja Schnitzler von 9 bis 18 Uhr in dem Hofladen und stellt Osterkränze und Gestecke aus regionalen Materialien her.

Am 1. April findet auch, erstmals in diesem Jahr, ein Pflanzenmarkt in der Gärtnerei des Gutes Wulksfelde statt, von 10 bis 16 Uhr. In dieser Zeit können Kinder auch Eier im Hühnerstall sammeln und bemalen – auch dieser Programmpunkt meldet sich an dem Tag aus der Winterpause zurück.

Tangstedt: Gutsküche auf Gut Wulksfelde hat von 12 bis 22 Uhr geöffnet

Das Restaurant „Gutsküche“, das gehobene, modern interpretierte Landhausküche anbietet, hat am 1. April von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Es ist empfehlenswert, vorher einen Tisch zu reservieren (040/64 41 94 41).

Genusstag im Hofladen, Sa, 1.4., 12.00-20.00, Gut Wulksfelde, Wulksfelder Damm 15-17, Tangstedt.