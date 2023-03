Norderstedter Amateur-Theater spielt das Ohnsorg-Stück. Was es in der Komödie zu sehen und wo es jetzt Karten gibt.

Norderstedt. Drei lange Jahre lang hat Norderstedts ältestes Amateurtheater nicht mehr mitgespielt im Amateurtheater-Reigen. Damit soll ist nun Schluss. Dank guter Geister. Am Donnerstag, 23. März hat das Norderstedter Amateur-Theater (NAT) Premiere mit „Gode Geister“ im Festsaal am Falkenberg.

Die Hauptdarsteller sind zwei, die das NAT schon jahrzehntelang mit spannenden und manchmal auch skurrilen Spielen auf der Bühne repräsentieren. Angy Wermke, lange Jahre erste Vorsitzende des Theatervereins von 1947, und Thomas Bock, derzeitiger Vorsitzender, spielen die guten Geister von Norderstedt.

Theater Norderstedt: Premiere für die „Goden Geister“ von Norderstedt

Thomas Bock kommt als Jakob Kehlmann auf die Bühne, Angy Wermke als seine Ehefrau Susi Kehlmann. Beide sind eigentlich tot. Eigentlich. Denn sie können von ihrem alten Landhaus nicht lassen und spuken durch die Hallen. Sie verstehen sich als gute Geister. Nur eine Person mögen sie gar nicht, den Makler Markus Weber, gespielt von Rainer Beeken, der das Landhaus neu vermieten soll.

Die Kehlmanns sorgen dafür, dass Schüssel verschwinden, Vasen durch den Raum wandern, Bilder immer wieder schief hängen. Das alles macht auf neue Mieter keinen guten Eindruck. Doch auf Markus Weber warten noch ganz andere Probleme.

Jakob outet sich an der Himmelspforte als Atheist

Jakob Kehlmann war ein berühmter Krimi-Autor. Leider starb er sehr früh. Seine Susi folgte ihm stante pede ins Grab. Doch nun inspizieren sie Hand in Hand ihr altes Refugium. Sie wissen nämlich nicht, wohin sie sollen. Denn Petrus hat ihnen den Zutritt zum Allerheiligen verwehrt, weil sich Jakob an der Himmelspforte als Atheist geoutet hat.

Der Makler allerdings stört sie doch sehr. Schließlich will man auch als Geist seine Privatsphäre haben. Trotz allem gelingt es Markus Weber, das Landhaus zu vermieten. Ausgerechnet wieder an einen Autor. Der indes ist ziemlich erfolglos, und seine Ehefrau ist auch noch schwanger. Simon Willis (Robin Miethe) und seine Felicitas (Vera Meifort) vereint eine tiefe, naive Liebe, von der Jakob und Susi ganz fasziniert sind.

Theater Norderstedt: Das NAT probt das Stück schon seit 2020

Sie fühlen sich für das junge Paar verantwortlich – vor allem, als die Streitereien zwischen den beiden immer mehr zunehmen. Aus eigener Erfahrung wissen sie, dass das Leben dafür zu kurz ist. Kann vielleicht der Schutzengel (Saskia Loose) helfen? Oder gar die agile Witwe Marta Brodersen (Grita Roever)? Als zu Weihnachten ein fürchterlicher Schneesturm ums Landhaus heult, und es bei der Geburt des Kindes zu Komplikationen kommt, trifft Jakob eine folgenschwere Entscheidung.

„Wir haben das Stück im Ohnsorg-Theater gesehen, wollten es seitdem unbedingt auch spielen und haben es 2020 schon geprobt, aber dann kam Corona“, sagen Angy Wermke und Thomas Bock. Regie in der Komödie von Pam Valentine, die Harmut Cyriacks und Peter Nissen in Niederdeutsche übersetzt haben, führt Ann-Kathrin Düßler.

„Gode Geister“, Premiere, Do, 23.3, 20.00. Aufführungen: Fr+Sa 24.+25., 20.00, So 26., 18.00., Do+Fr 30.+31.03., 20.00, Sa 01.04., 16.00+20.00, So 02.04., 18.00, Festsaal am Falkenberg, Langenharmer Weg 90. Karten 10 Euro unter 040/64 66 04 40.