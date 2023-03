Ein Leihsystem für Fahrräder, mit denen die Belegschaft zum Job radeln kann – in Henstedt-Ulzburg fiel diese Idee durch.

Unternehmen in Henstedt-Ulzburg sprachen sich gegen die Einführung eines Fahrradleihsystems in der Gemeinde aus.

Henstedt-Ulzburg. Gibt es seitens der Unternehmen im Ort Interesse an Bike-Sharing in Henstedt-Ulzburg? Es liegen nun die Ergebnisse einer Umfrage vor, durchgeführt von der Wirtschaftsförderung, die im letzten Herbst 395 Firmen und Betriebe angeschrieben hatte.

52 antworteten, also nur 13,16 Prozent. Immerhin 30 sagten, dass es in Belegschaft Interesse gebe, ein Fahrrad-Leihsystem zu nutzen. Es wurde abgefragt, wie viele Mitarbeitende es jeweils wären. Laut Umfrage: ungefähr 215 Personen.

Henstedt-Ulzburg: Bike-Sharing – Unternehmen haben keine Lust, zu Radeln

Rund drei Viertel der Firmen gaben an, dass sie nicht bereit wären, ein solches Projekt zu unterstützen. Ursprünglich hatte die Politik im vergangenen Juni einen Beschluss gefasst, wonach das Bike-Sharing mittels Kooperationen mit ortsansässigen Unternehmen realisiert werden solle. Aufgrund der Umfrageergebnisse schlägt die Verwaltung vor, davon Abstand zu nehmen und den Beschluss aufzuheben. Denn ohne Unterstützung von Gewerbetreibenden wären die Belastungen für die Gemeinde nicht absehbar.

Die Alternative wäre, ein regionales Bike-Sharing-System zu schaffen, also nicht nur auf Henstedt-Ulzburg beschränkt. Kürzlich gab es eine Veranstaltung in Hamburg, wo derartige Modelle aus Kiel und Stuttgart vorgestellt worden. Der Planungs- und Bauausschuss befasst sich in seiner heutigen Sitzung (18.30 Uhr, Ratssaal) mit diesem Thema.