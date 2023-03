Ab wann man in der Moorbek-Passage Öko-Lebensmittel einkaufen kann und was der Markt zu bieten hat.

Die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des Biomarktes in der Moorbek-Passage in Norderstedt-Mitte laufen.

Norderstedt. Nach einer Verzögerung von einigen Wochen ist es jetzt soweit: Das Unternehmen Denns wird in wenigen Tagen seine neue Filiale in der Moorbek-Passage eröffnen. Wie für die Kundinnen und Kunden in Norderstedt-Mitte mittlerweile zu sehen ist, kann ab Donnerstag, 23. März, in dem Biomarkt eingekauft werden. Die ersten Regale sind bereits eingeräumt, die Einkaufswagen aufgereiht, überall stehen Paletten, die Schiebetür reagiert ebenso schon auf Menschen, die nahe vorbeigehen.

Die Verkaufsfläche wird 380 Quadratmeter groß sein. Unter anderem wurde die frühere Immobilie der Volksbank umgebaut, dazu weitere Läden zusammengefügt. Neben Bio-Lebensmitteln wird es Drogeriewaren und Naturkosmetik geben, insgesamt rund 6000 Artikel.

Lebensmittel: Neuer Biomarkt – Denns eröffnet bald in Norderstedt-Mitte

Bisher gibt es im Kreis Segeberg nur einen Denns-Biomarkt im Gewerbepark Nord in Henstedt-Ulzburg. In Deutschland und Österreich sind es ungefähr 360. Der Konkurrent Alnatura betreibt in Norderstedt seit 2016 am Schmuggelstieg eine Filiale.

Hinter Denns steht die Dennree-Gruppe, die ihren Sitz in Töpen (Landkreis Hof, Oberfranken) hat. Sie wurde 1974 vom heutigen Inhaber Thomas Greim gegründet mit dem Ziel, Bioprodukte einer größeren Kundschaft zugänglich zu machen. Hierbei wird unter anderem mit Landwirten aus der biologisch-dynamischen Landwirtschaft zusammengearbeitet.

Norderstedt: Denns plant Aktionen und Rabatte

Dennree ist die Eigenmarke des Unternehmens, das einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro hat. Denns hatte für die Eröffnung in der Moorbek-Passage bereits Aktionen und Rabatte von 10 Prozent auf viele Produkte angekündigt. Dazu soll es Verkostungen und Gewinnspiele geben.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.