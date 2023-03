Das Schleswig-Holstein Musik Festival startet am 1. Juli. Diese Konzerte sind in Norderstedt und der Region geplant.

Kreis Segeberg. Der telefonische Kartenvorverkauf für das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) hat begonnen, und wer dabei sein will, sollte sich sputen. Denn schon jetzt sind mehr als 100.000 von insgesamt 190.000 Eintrittskarten verkauft.

Das Schleswig-Holstein Musik Festival startet am 1. Juli und bringt bis 27. August mit 197 Veranstaltungen in 113 Spielstätten an 68 Orten, Kuhställe, Kirche und Konzertsäle, Gutshöfe und Industriebrachen, Scheunen und Strandkörbe zum Klingen und Singen.

SHMF: Schnell bestellen – mehr als 100.000 Karten sind schon weg

Dazu kommen fünf Musikfeste auf dem Lande, zwei davon im Kreis Segeberg, eines auf Gut Pronstorf am 29. und 30. Juli und eines auf dem Kirschenhof Stocksee am 15. und 16. Juli.

Porträt-Künstler ist in diesem Jahr Star-Geiger Daniel Hope. Der beliebte Musiker eröffnet am Donnerstag, 27. Juli, den SHMF-Konzertreigen in Norderstedt und gibt auf der Waldbühne im Stadtpark ein Open-Air-Konzert mit irischer Folklore, begleitet vom Ensemble Lúnasa.

Auch in der Michaeliskirche in Kaltenkirchen, erstmals im SHMF-Programm, tritt Daniel Hope auf und stellt am Sonntag, 30. Juli, begleitet vom Signum Saxophone Quartet, mit klassischen Werken sein Programm „Ode to Life“ vor.

SHMF: Familienkonzert im Kulturwerk mit der Band „Sechs Supertrommler“

Am Sonnabend, 5. August, geht es in Norderstedt weiter mit dem Sänger Jan Plewka und dem Gitarristen Marco Schmedtje im Innenhof des Stadt- und Feuerwehrmuseums am Friedrichsgaber Weg. Das dritte SHMF-Konzert in Norderstedt findet am Montag, 21. August, als Familienkonzert im Kulturwerk mit der österreichischen Band „Sechs Supertrommler“ und ihrem Programm „Boomtastic“ für alle Musikfreunde ab fünf Jahre statt.

Auf Gut Pronstorf bringen die Blechbläser „Canadian Brass“ den Kuhstall am Montag, 24. Juli, mit Werken von Georg Friedrich Händel bis Beatle John Lennon zum Klingen. Am Mittwoch, 2. August, folgen Daniel Hope Friends, und am Sonnabend, 12. August, spielt die Band „Barokksolistene“ Folk, Seemannslieder und Werke von Henry Purcell.

SHMF: Wer dabei sein will, sollte sich schnell eine Karte besorgen

SHMF-Kartentelefon 0431/23 70 70. Das ganze Programm steht unter www.shmf.de auf der Festival-Website. Die meisten Konzerte beginnen um 19.30 Uhr.