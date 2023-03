Norderstedt: OB-Wahl - wer kämpft für die CDU um Chefposten im Rathaus?

Norderstedt. Zwei Kandidatinnen stehen bereits fest, am Wochenende wird daraus aller Voraussicht nach ein Dreikampf: Die CDUNorderstedt will am Sonnabend auf einer internen Mitgliederversammlung eine Person nominieren, die für die Partei bei der Oberbürgermeisterwahl im Herbst antreten wird. Ein Name ist längst durchgesickert: Der Hamburger Christdemokrat Robert Hille, politisch aktiv in Eimsbüttel und beruflich Geschäftsführer einer Theaterbetriebsgesellschaft, dürfte vorgeschlagen werden durch den Ortsvorstand.

Robert Hille gilt als heißer Kandidat der CDU für die Bürgermeisterwahl.

Foto: CDU Eimsbüttel

Theoretisch könnten sich allerdings auch noch auf der Sitzung weitere Personen zur Wahl stellen. Der Kandidat oder die Kandidatin soll dann am Montag öffentlich präsentiert werden, heißt es.

Norderstedt: OB-Wahl – CDU will am Wochenende Kandidaten nominieren

Schon seit Anfang Januar ist bekannt, dass Amtsinhaberin Elke Christina Roeder für sechs weitere Jahre kandidieren wird. Das verkündete sie auf dem Neujahrsempfang ihrer SPD, ehe sie dann auch formal nominiert wurde durch die Partei.

Wenige Wochen darauf bestätigte dann Sozialdezernentin Katrin Schmieder ein lange währendes Gerücht. Sie tritt ebenso an, fordert also ihre Chefin heraus. Das geschieht nicht auf einem Parteiticket. Vielmehr sammelte Schmieder Unterschriften von wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern – 195 gültige mussten beim Wahlamt eingereicht werden.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder (rechts) und Sozialdezernentin Katrin Schmieder streben beide das Amt an.

Foto: Christopher Mey

Norderstedt: Amtsinhaberin und Dezernentin bewerben sich ebenso

Schmieder ist Mitglied der Grünen, war früher in Norderstedt unter anderem Fraktionsvorsitzende. Die Partei wird am übernächsten Wochenende ihrerseits auf einer Mitgliederversammlung dafür beraten, inwiefern Katrin Schmieder auch offiziell im Wahlkampf unterstützt werden soll.

Bewerberinnen und Bewerber können, entweder nominiert durch eine Partei oder Wählergemeinschaft oder mit ausreichend Unterschriften, ihre Kandidaturen noch bis 14. August einreichen. Die Oberbürgermeisterwahl ist am 8. Oktober, eine Stichwahl wäre am 5. November.