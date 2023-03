Wetter Norderstedt: Kehrt der Winter zurück? Die Aussichten für die Woche

Norderstedt. Der März hat begonnen, hier und da blüht es schon und so manches Geschäft wirbt mit Frühjahrsmode. Aber heißt das auch, dass das Wetter in Norderstedt und Umgebung frühlingshaft wirbt? Wir sollten uns in den kommenden Tagen eher auf etwas ganz anderes einstellen. Die Temperaturen sinken, es wird „etwas zu kalt für diese Jahreszeit“, wie Markus Eifried sagt, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg.

Der Dienstag startet bewölkt, auch mit Niederschlag sei zu rechnen, sagt Markus Eifried. Und das könne „Regen, Schneeregen oder sogar Schnee“ bedeuten. Die Niederschläge klingen im Tagesverlauf ab. Die Temperaturen liegen nur um 2 Grad.

Wetter Norderstedt: Kehrt da der Winter zurück? Die Aussichten für die Woche

Auch am Mittwoch wird der Himmel bewölkt sein, es gibt „hin und wieder Schneeschauer“, bei Höchstwerten nur um 1 bis 2 Grad. In der Nacht zieht voraussichtlich Nebel oder Hochnebel auf.

Auch der Donnerstag wird dann wieder bewölkt, Temperaturen um 2, 3 Grad. Allerdings ist das Niederschlagsrisiko erst einmal geringer. Schnee könnte es dann am Abend geben. In der Nacht fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt.

Für den Freitag sind die Prognosen noch unsicher, wie Eifried sagt. „Ich halte es aber für wahrscheinlich, dass es wieder stark bewölkt wird, mit Schnee am Morgen.“ Zwischenzeitlich könne es auflockern, am Abend sei dann wieder mit Regen oder Schnee zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf maximal 5 Grad.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.