Henstedt-Ulzburg: Seminar - wie Frauen politische Machtspiele erkennen

Seminarreihe will politisch interessierten Frauen Tipps geben, wie sie sich in männlich geprägten Parlamenten durchsetzen.

Gleich viele Frauen und Männer in Ortsparlamenten – das gibt es nicht nur im Kreis Segeberg so gut wie nie.

Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen. Es ist das Jahr der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Und wenn im Sommer die jeweiligen Stadt- und Ortsparlamente feststehen, wird sich zeigen, ob Frauen und Männer möglichst gleichstark vertreten sind. Bisher ist das nicht der Fall, sagen die Gleichstellungsbeauftragten aus Henstedt-Ulzburg, Norderstedt, Kaltenkirchen und Bad Bramstedt, Svenja Gruber, Claudia Meyer, Claudia Eckhardt-Löffler und Gabriele Städing. Sie wollen mit der Kampagne „Endlich mitreden“ auf das Missverhältnis hinweisen – und etwas daran ändern.

„Mikro-Politik: Die kleinen Spiele der Macht in der Politik erkennen“, ist eine neue Seminarreihe überschrieben, die sich sowohl an erfahrene Kommunalpolitikerinnen richtet als auch an solche Frauen, die Interesse an einem Einstieg haben. Machtspiele seien „teils produktiv, teils destruktiv und folgen bestimmten Spielregeln“, heißt es.

Seminar: So können Frauen politische Machtspiele erkennen

Wer diese Spielregeln erkennt, damit umgehen kann, sie abwendet, kann einen höheren beruflichen Erfolg erreichen, wie eine Coaching-Interventionsstudie der Universität Hamburg ergeben hat.

Am Mittwoch, 8. März, wird die Diplom-Sozialökonomin Doris Cornils in einem interaktiven Vortrag im Ratssaal der Großgemeinde Henstedt-Ulzburg über dieses Phänomen berichten und Tipps für Networking, Körpersprache und Führungsinstrumente geben. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 18.30 bis 21 Uhr statt, die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung (04193/96 31 70, gleichstellungsbeauftragte@h-u.de) ist erbeten.

Ein weiterer Vortrag ist für Mittwoch, 22. März, von 18 bis 21 Uhr im Rathaus der Stadt Kaltenkirchen geplant. „Erfolgreich Reden: Worauf kommt es bei politischen Themen an?“ – Referent ist dann Thomas Östreicher, Journalist, der mehr als 1000 Reden für Politikerinnen und Politiker, Führungskräfte und Privatpersonen geschrieben hat. Anmeldung: gleichstellungsbeauftragte@kaltenkirchen.de, 04191/93 91 52.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.