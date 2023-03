Kommunalwahl: Was tut Norderstedt für ältere Menschen?

Norderstedt. Die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein rückt näher – und damit auch in Norderstedt. Gewählt wird bekanntlich am 14. Mai. Im Vorfeld dieser Wahl möchte der Seniorenbeirat der Stadt wissen, was die Fraktionen in der Stadtversammlung zu Themen zu sagen haben, die ihrer Klientel wichtig sind. Und deshalb wird eine Podiumsdiskussion organisiert, für den 15. März.

„Fast ein Viertel der schleswig-holsteinischen Bevölkerung ist 65 Jahre oder älter und der Anteil wird durch die Babyboomer, die jetzt vor der Rente stehen, noch zunehmen. Dieses gilt auch für Norderstedt“, heißt es in einer Mitteilung des Beirats. Und weiter: „Fehlender bezahlbarer barrierefreier Wohnraum und zu wenige ambulante und stationäre Pflegeplätze sind Themen, die unsere Generation zunehmend beschäftigen werden.“

Kommunalwahl Norderstedt: Podiumsdiskussion – Was wird für ältere Menschen getan?

Um Themen wie diese soll es bei der Podiumsdiskussion gehen, zu der Vertreterinnen und Vertreter der acht Fraktionen eingeladen wurden, die in der Stadtversammlung vertreten sind. Der Norderstedter Seniorenbeirat hat den Fraktionen vorab schriftlich Fragen zu gestellt, auch zu Themen wie Seniorenwohnungen und Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen.

Die Podiumsdiskussion soll im Festsaal am Falkenberg stattfinden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen und sie können später auch Fragen stellen. Michael Eggert, Moderator bei noa4, wird die Diskussion moderieren. Weitere Informationen gibt es unter www.seniorenbeirat-norderstedt.de.

Podiumsdiskussion, Mi, 15.3., ab 18.30 (Einlass ab 17.30), Festsaal am Falkenberg, Langenharmer Weg 90, Eintritt frei.

