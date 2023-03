Wetter Norderstedt: Sonne und Schnee - Das Wochenende wird abwechslungsreich

Wer einen Ausflug an die See macht, sollte die richtige Kleidung einpacken.

Norderstedt. Die ersten beiden Monate des Jahres sind geschafft – und in gut drei Wochen wird es Frühling. Auf dem Papier zumindest. Und wann kommt das Wetter dazu, für Norderstedt und Umgebung? Einstweilen müssen wir uns auf eine wechselhafte, kühle Witterung einstellen. Denn über den baltischen Staaten wartet ein Tief, dessen Einfluss wir alsbald zu spüren bekommen.

Noch eher moderat wird das Wetter am Freitag, sagt Anne Wiese, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg. „Morgens gibt es noch Nebel oder Hochnebel, aber dann klart es im Laufe des Tages auf“, sagt die Expertin. Es bleibe trocken, bei Höchstwerten um 7 Grad und einem „Mix aus Sonne und Wolken“.

Wetter Norderstedt: Nebel, Sonne, Schnee – Das Wochenende wird abwechslungsreich

Ab Sonnabend macht sich dann der Wetterumschwung bemerkbar. „Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken, bei Höchstwerten um 7 Grad. Es kann aber auch immer mal wieder Niederschlag geben, der Regen geht möglicherweise in Schneeregen über.“

In der Nacht zu Sonntag gibt es Frost, am Sonntag dann ebenfalls Sonne, Wolken, Regen und vielleicht sogar Schneeregen. Es wird noch zwei Grad kälter als am Sonnabend. Wer am Wochenende einen Ausflug an die Küste plant, muss zusätzlich mit Windböen rechnen, um 7 Beaufort.

Das Wetter wird uns auch zu Anfang der kommenden Woche erst einmal begleiten. „Es bleibt tendenziell wechselhaft“, sagt Anne Wiese.

