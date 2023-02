Blunk/Leezen. Selten werden Einbrecher im Kreis Segeberg auf frischer Tat ertappt. Aber aufmerksame Anwohner sorgten jetzt dafür, dass zwei Hamburger im Anschluss an einen Einbruch in Blunk kurz darauf in Leezen festgenommen wurden. Polizisten überwältigten die Männer, nachdem sie ihr Fluchtauto zurückgelassen hatten und sich zu Fuß davon machen wollten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, trug sich der Fall bereits am Freitag zu. Gegen 20 Uhr brachen die beiden Männer (36 und 45) in ein Wohnhaus an der Dorfstraße in Blunk ein. Dafür hebelten sie eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten das Haus und trugen schließlich diverse Gegenstände zu ihrem Fluchtfahrzeug, einem Opel Corsa.

Polizei Schleswig-Holstein: Nach Einbruch – Polizei schnappt Täter nach Verfolgungsjagd

Was sie nicht bemerkten: Aufmerksamen Zeugen aus der Nachbarschaft waren die beiden verdächtigen Männer längst aufgefallen. Sie riefen die Polizei. Eine zivile Streife des Kriminaldauerdienstes der Kriminalinspektion Pinneberg befand sich in der Nähe und nahm die Verfolgung der beiden flüchtigen Täter auf.

Die Verfolgungsjagd führte von Blunk nach Leezen. Dort gelang es den Beamten, den Opel Corsa zu stellen. Die beiden Einbrecher wollten sich aber nicht so schnell geschlagen geben. Sie sprangen aus dem Wagen, trennten sich und flohen in unterschiedliche Richtungen zu Fuß davon. Doch kurze Zeit später hatten die Beamten des Streifenwagens beide Täter eingeholt und überwältigt.

Die Männer sind der Polizei wegen anderer Taten wohlbekannt

Bei beiden Beschuldigten handelt es sich laut Polizei um in Hamburg wohnhafte Männer, die bereits mehrfach als Tatverdächtige für Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten sind. Bei Durchsuchungen der Männer und ihres Opel stießen die Polizisten auf einiges an Diebesgut aus einem Wohnungseinbruch am Donnerstag am Süseler Kühlredder (Kreis Ostholstein).

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 36-Jährige wegen des dringenden Tatverdachts der Einbrüche in Blunk und Süsel beim Amtsgericht Neumünster vorgeführt. Das Gericht erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei Schleswig-Holstein: Zeugen werden für Einbrüche in Blunk und Süsel gesucht

Der 45-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel mangels Haftgründen zunächst wieder entlassen. Beide Beschuldigten haben Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls zu erwarten. Die weiteren Ermittlungen führt das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg.

Es werden Zeugen gesucht, die auffällige Beobachtungen am Freitagabend in Blunk beziehungsweise am Donnerstagabend in Süsel mit verdächtigen Personen und dem grauen Opel Corsa gemacht haben. Zeugen können sich unter 04101/20 24 20 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.