Er irrte ziellos in Kaltenkirchen umher, niemand vermisste ihn. Bis die Helfer von Straßentiger Nord ihn aufgabelten.

Kaltenkirchen. Der junge Kater Kasimir hatte ein ungewisses Schicksal. Er streifte ziellos seit langem in Kaltenkirchen im Bereich zwischen dem Möbel- und Modezentrum Dodenhof und der Holstentherme umher. Bis die Helferinnen und Helfer der Norderstedter Katzenhilfe Straßentiger Nord ihn aufgabelten. Nun sucht der etwa drei Jahre alte Kater ein warmes Heim und ein bisschen Liebe.

Denn vermissen tut in anscheinend niemand. „Kasimir ist kastriert, aber nicht gechipt, und leider hat sich bisher niemand gemeldet, der ihn eventuell vermisst“, sagt Claudia Keck von Straßentiger Nord. Kasimir hat jetzt ein Zuhause auf zeit in einer privaten Pflegestelle.

Tierheim Norderstedt: Kater Kasimir – Verschmuster Couch-Potato sucht nach Liebe

Kater Kasimir ist drei Jahre alt und streunte in Kaltenkirchen umher.

Foto: Straßentiger Nord Norderstedt

Da kann er leider nicht bleiben. er braucht also dringend ein neues Zuhause – als Einzelkater. Andere Katzen versuche Kasimir ziemlich schnell zu dominieren. Kasimir ist ein Hübscher, braun-getigert mit Weiß, in einer interessanten Zeichnung im flauschig weichen Fell. „Er ist von Anfang an relativ menschenbezogen, er lässt sich nach kurzer Zeit kraulen, läuft um den Menschen rum und gibt Köpfchen“, sagt Keck.

Mittlerweile sei er richtig zutraulich, liege mit auf dem Sofa und auch gern auf dem Menschen und schmuse ihn die ganze Zeit an. „Er zeigt, dass er unbedingt die alleinige Aufmerksamkeit seines Menschen haben und gern gekuschelt und geschmust werden möchte.“

Kasimir gibt Köpfchen und will geschmust werden

Wenn er sich eingelebt habe, komme er aktiv auf den Menschen zu und lege sich zu ihm, fordert Streicheleinheiten ein und stupse einen an, wenn es aus seiner Sicht nicht schnell genug gehe. Keck: „Er ist eher ruhig und ein Couch-Potato, zumindest zeigt er sich auf der privaten Pflegestelle so.“

Das Zuhause sollte eher ruhiger sein, ältere Kinder mit Katzenerfahrung seien vermutlich ok, das müsse man ausprobieren, sagt Keck. Kasimir brauche Freigang in verkehrsruhiger Lage. Geboren wurde er mutmaßlich 2020. Mittlerweile ist er gechipt, geimpft, entwurmt, entfloht und tierärztlich untersucht und lebt derzeit noch in Alveslohe.

Vermittlung: Straßentiger Nord, 040/33 38 88 83, www.strassentiger-nord.de