Fünf Fälle an einem Wochenende: Auf welche Teile es die Kriminellen in den teuren Limousinen abgesehen hatten.

Norderstedt. Für Diebesbanden sind auf der Straße abgestellte Fahrzeuge nichts anderes als ein unbegrenztes Reservoir an hochwertigen Autoteilen. In Norderstedt haben sich unbekannte Autoknacker gerade wieder einmal selbst bedient. In einem Raubzug richteten sie einen erheblichen Schaden an teuren Limousinen an.

Am Wochenende, zwischen Freitag- und Montagmorgen, bauten Unbekannte aus fünf Fahrzeugen hochwertige Geräte und Teile aus. Am Nelkenstieg hatten sie es auf einen BMW auf der Straße abgesehen. Sie brachen das Auto auf und bauten das Lenkrad und die Tachoeinheit aus. Am Aurikelstieg war ein weiterer BMW das Ziel der Autoknacker: Auch hier bauten die Täter das Lenkrad aus.

Polizei Norderstedt: Autoknacker auf Raubzug – BMW und Mercedes im Fokus

Die übrigen drei Taten geschahen wohl zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen. An der Straße Irisgang suchten sich die Täter gezielt einen Mercedes auf der Straße aus und bauten das Lenkrad samt Airbag aus – außerdem erbeuteten sie noch eine Summe Bargeld.

An der Hinrich-Thieß-Straße war ebenfalls ein Mercedes das Ziel der Täter – auch hier fehlte schließlich das Lenkrad. Am Hans-Scharoun-Weg bauten die Unbekannten die komplette Multimediaeinheit aus einem BMW aus.

Die Kriminalpolizei Norderstedt fahndet nach den Tätern und bittet unter 040/52 80 60 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.