Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr bergen am Sonntagabend den verunfallten Audi auf der Autobahn 7 bei Kaltenkirchen.

A7 Peugeot kracht in verunglückten Audi – zwei Verletzte

Kaltenkirchen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden sind am späten Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden. Laut ersten Zeugenaussagen vor Ort soll der Fahrer eines schwarzen Audi um kurz vor 23 Uhr zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Er prallte gegen die Mittelleitplanke und blieb auf der Fahrbahn stehen. Während Augenzeugen bereits die Rettungskräfte alarmierten, prallte ein Peugeot offenbar ungebremst in den verunfallten Audi. Auch ein Lastwagen soll beteiligt gewesen sein und wurde beschädigt.

Der stark beschädigte Peugeot bleib auf der Autobahn 7 liegen.

Foto: Joto

Zwei Personen wurden laut Feuerwehr rettungsdienstlich betreut und in Krankenhäuser gebracht. Weitere Hintergründe waren in der Nacht unklar, die Polizei ermittelt noch zu den genauen Hintergründen. Aufgrund des Unfalls und der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die A7 in Richtung Norden für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden.