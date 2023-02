Norderstedt. Etwas trüb waren sie schon, die vergangenen Tage. Bringt nun der 14. Februar, der offizielle Tag der Verliebten, auch ein bisschen frühlingshaftes Wetter? Die Aussichten für die kommenden Tage für Norderstedt und Umgebung hat Julia Schmidt, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg.

Wie sie sagt, stehen wir noch unter dem Einfluss eines „recht kräftigem Hochdruckgebietes“. Nur: Dass deshalb auch die Sonne scheint, ist noch lange nicht gesagt. „Der Dienstag startet hochnebelartig bewölkt“, sagt die Wetterexpertin. Im Laufe des Nachmittags könne es dann auflockern, und dann werde sie sich vielleicht auch zeigen – die Sonne. Immerhin bleibe es „meist trocken“, bei Temperaturen um 8 bis 9 Grad.

Wetter Norderstedt: Aussichten – Bringt uns der Valentinstag Frühlingswetter?

Ähnlich der Mittwoch: Der Tag startet trüb und bewölkt, am Nachmittag gibt es Chancen, dass die Wolkendecke aufreißt. Es bleibt trocken, bei Temperaturen um 9 Grad.

Am Donnerstag macht sich dann „so langsam ein Tiefdruckgebiet bemerkbar“, wie Julia Schmidt sagt. Es werde weder bewölkt, diesmal mit Regen und Temperaturen um 9, 10 Grad.

Am Freitag könnte es „schwere Sturmböen“ geben

Das schlechte Wetter intensiviert sich dann zum Ende der Woche. „Der Freitag sieht nach einem sehr verregneten Tag aus“, sagt Julia Schmidt. Zudem sei mit starkem Wind zu rechnen, „gegebenenfalls sogar mit schweren Sturmböen“, so die Meteorologin.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer also Ausflugspläne hat, vielleicht mit einem lieben Menschen an einen schönen Ort spazieren gehen möchte, sollte das bald tun – warum nicht am 14. Februar?