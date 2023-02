Norderstedt: Was denkt der Ball? Abendblatt-Kolumnist kennt die Antwort

Der Henstedt-Ulzburger Autor Oliver Lück ist am 14. Februar mit einem Vortrag in der Norderstedter Stadtbücherei zu Gast.

Abendblatt-Kolumnist Oliver Lück liest am 14. Februar in Norderstedt.

Norderstedt. Er wird getreten und geköpft, gestreichelt und geküsst, gehasst, geliebt, verloren und vergessen. Könnte der Ball sprechen, er würde die tollsten Geschichten erzählen.

Viele Jahre arbeitete Oliver Lück als Sportreporter, traf Stars wie Lionel Messi und Ronaldo zum Interview. Irgendwann aber wurde der Fußball immer langweiliger und die absurde Überhöhung des Sports regelrecht peinlich. Mit 15 Jahren Abstand hat der Henstedt-Ulzburger, der auch als Kolumnist für das Abendblatt tätig ist, nun ein Buch geschrieben, das sich mit den wirklich wichtigen Dingen des Fußballs beschäftigt: Was denkt der Ball? Er wird ja nie gefragt!

Am Dienstag, 14. Februar, ab 19.30 Uhr liest Oliver Lück in der Stadtbücherei Norderstedt-Mitte runde Geschichten aus seinem neuesten Buch und erzählt von teils grotesken Erlebnissen am Spielfeldrand. Maradona, Messi, Mario Basler, Michel Platini und natürlich Uwe Seeler – alle werden dabei sein. Mit „Uns Uwe“ trainierte Lück nämlich noch selber auf den Plätzen am Ochsenzoll. Runde Sache, extrem lustig. Auch für diejenigen, die Fußball nicht so toll finden. Und für alle anderen sowieso.

Lesung Di 14.2., 19.30, Hauptbücherei Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50, Eintrittspreis: 8,-/4,. (zzgl. Gebühren, Vorverkauf online und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen