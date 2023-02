TV-Show "1, 2 oder 3: Ein Trio aus Henstedt-Ulzburg ist im ZDF zu sehen

Die drei Viertklässler der Lütten School treten gegen Teams aus Österreich und Italien an. Worum es in dem Ratespiel geht.

Mia, Lennart und Paul von der Lütten School in Henstedt-Ulzburg mit Showmaster Elton – sie sind am 12. Februar im Kika und am 19. Februar im ZDF bei dem Quiz „1, 2 oder 3" zu sehen.

Henstedt-Ulzburg. Zwei Jungs und ein Mädchen aus Henstedt-Ulzburg werden an den nächsten beiden Sonntagen zu kleinen Fernsehstars. Normalerweise besuchen Mia, Lennart und Paul die vierte Klasse der Lütten School. Wie pfiffig das Trio ist, will es jetzt im ZDF-Quiz „1, 2 oder 3“ beweisen. Sie sind eines von drei jungen Rateteams, treten gegen Schülerinnen und Schüler aus Krieglach in Österreich und Latsch in Italien an.

Das Motto des Tages lautet dann: „Bunte Zirkuswelt“. Showmaster ist Elton, der zusammen mit der sprechenden Robbe Fiet Flosse durch die Sendung führt. Zu Gast sind dann zwei Artisten, nämlich Simone Stey und ihr Vater Martin, der Zirkusdirektor ist. Für die Sendung wurde zudem eine Artistenschule in Berlin besucht und auch einen waschechten Flohzirkus. Erzählt wird auch, welche neue Entwicklungen es in der Zirkuswelt gibt – zum Beispiel, was zum Schutz der Tiere unternommen wird.

Und darum wird es dann auch im Ratespiel gehen. Hier wird auf unterhaltsame und spielerische Weise Wissen vermittelt, es sind helle Köpfe und schnelle Beine gefragt – denn Antworten werden auch durch das Springen auf die jeweiligen Felder gegeben.

Insgesamt gibt es fünf Frage-Runden, es können maximal 18 Bälle gesammelt werden – und diese werden am Ende umgewandelt in einen Geldpreis. Pro Ball gibt es 20 Euro für die Klassenkasse, also sind bis zu 360 Euro zu gewinnen. Alle Kinder erhalten auch eine Medaille, dazu wird ein Pokal verliehen.

„1, 2 oder 3“ hat eine große Tradition. Schon viele Generationen von Kindern haben hier mitgefiebert und waren zu Gast. Die erste Show wurde bereits im Dezember 1977 ausgestrahlt, Moderator war damals Michael Schanze. Damit ist es das dienstälteste Format für Kinder im deutschen TV. Produziert wird in den Bavaria Film- und Fernsehstudios in München.

Die Folge „Bunte Zirkuswelt“ ist am Sonntag, 12. Februar, 17 Uhr im KiKa zu sehen, am Sonntag, 19. Februar, dann um 8.35 Uhr im ZDF. Wer möchte, kann die Sendung jetzt schon in der ZDF-Mediathek schauen.