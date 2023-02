Schönes Wetter für eine Pause im Park – auch in Norderstedt.

Norderstedt. Nach stürmischen und regnerischen Tagen begann die Woche freundlich. Bleibt das Wetter in Norderstedt und Umgebung so, oder können wir schon bald wieder Mütze und Gummistiefel auspacken? Michael Knobelsdorf, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, weiß mehr.

„Am Dienstag bekommen wir nach einer kalten Nacht wieder schönes Wetter mit viel Sonnenschein“, sagt der Experte. Die Temperaturen steigen auf vier Grad plus. Regen ist nicht zu erwarten. In der Nacht zu Mittwoch wird es dann wieder „frisch“, wie Knobelsdorf sagt. Die Temperaturen sinken auf minus 5 Grad.

Wetter Norderstedt: Sonne und blauer Himmel! Aber wie lange noch?

Am Mittwoch wird es dann wieder sonnig, bei Temperaturen um 5 Grad. Nachts gibt es wieder Bodenfrost. Der Donnerstag „fängt dann recht gut an“, sagt der Meteorologe, allerdings wird es im Tagesverlauf bewölkter, bei Temperaturen um 4 Grad.

Ende der Woche dann der Umschwung: Ab Freitag ist mit auffrischendem Wind zu rechnen, mit stürmischen Böen von bis zu 7 Windstärken. Außerdem regnet es. Dass die Temperaturen etwas steigen, auf 6 bis 7 Grad nämlich, ist da ein eher schwacher Trost.